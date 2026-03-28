Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

Uruguay igualó 1-1 como visita ante Inglaterra en Wembley. El resultado pudo ser una derrota, ya que Ben White marcó para los locales a 10 minutos del final. Sin embargo, la Celeste reaccionó y consiguió el empate en los descuentos, con un tanto de penal de Federico Valverde.

Los medios uruguayos tuvieron una tibia valoración para el desempeño de Marcelo Bielsa y sus dirigidos, porque fueron superados por varios periodos del duelo, pero supieron adecuarse al contexto complejo, competir y sacar un resultado.

El País de Uruguay escribió: “La Celeste se despertó los últimos cinco minutos y Valverde lo empató (...) No la pasó bien durante buena parte del encuentro porque la selección inglesa fue superior y más allá de que Fernando Muslera no tuvo demasiado trabajo, el control de la pelota fue local y eso llevó al dominio de los de Thomas Tuchel” informaron en su nota del encuentro.

Una valoración parecida publicó el sitio El Observador en su web: “La celeste sufrió el encuentro. Inglaterra dominó la posesión y el terreno durante la enorme mayoría del trámite, con un Marcus Rashford que por momentos fue imparable por izquierda y un gran trabajo en salida y marca aérea de Harry Maguire. En Uruguay apenas destacó Canobbio, con algunas chances en el primer tiempo y un ida y vuelta constante durante gran parte del encuentro”.

Bielsa coincide

El análisis que hizo el rosarino en la conferencia de prensa posterior al partido fue parecido al de los medios de comunicación: “Defendimos bien y eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido y no pudimos tener el dominio, pero el trámite global lo manejó Inglaterra”.

Marcelo Bielsa sostuvo una larga conferencia de prensa en Uruguay.

“La posesión fue de Inglaterra y eso nos obligó a defender y nos llevó en muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar la pelota, sostenerla y llevarla al campo rival. No es lo que preferimos, pero nosotros creamos poco peligro. Sin embargo, Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para atacar y nosotros menos”, añadió.