“Sé y entiendo la situación”: la drástica decisión de Tiger Woods tras su último escándalo

Tiger Woods vive un momento muy complejo en su vida. Nuevamente se ha visto involucrado en situaciones extradeportivas, luego de que la semana pasada chocara su camioneta y se detectara que conducía bajo el efecto de sustancias opioides.

Luego del accidente ocurrido en el condado de Martin, Florida, la policía le solicitó realizarse pruebas, a lo que él se negó, terminando en un calabozo durante ocho horas antes de recuperar la libertad bajo fianza.

Woods salió ileso, pero “sudando profusamente” y presentando las “pupilas extremadamente dilatadas”. Tampoco estaba en condiciones de conducir, de acuerdo a la declaración jurada. Además, se le suspendió la licencia de conducir, según una declaración jurada de arresto publicada este martes.

Por otro lado, su abogado, Douglas Ducan, renunció a la lectura de cargos, lo que significa que el golfista no deberá presentar ante el tribunal para una audiencia inicial, y solicitó un juicio con jurado en el tribunal del condado de Martin. Así, deberá comparecer el 5 de mayo.

El jurista ya había representado a Woods en otro caso en 2017, cuando fue hallado conduciendo bajo la influencia de alcohol y drogas. Esa vez presentó en su organismo medicamentos recetados, como hidrocodona, que es utilizado para tratar el dolor intenso y crónico.

En esta ocasión, también se le encontró esta misma sustancia, más precisamente dos pastillas que estaban en su bolsillo al momento de ser arrestado.

El mea culpa del Tigre

El golfista de 50 años reconoció su mal presente y a través de un comunicado se refirió a su futuro, anunciando medidas concretas para intentar regresar a lo más alto del golf.

"Sé y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me retiro por un período de tiempo para buscar tratamiento y enfocarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", admitió.

En esa línea, insistió en la importancia de su determinación: “Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para regresar en un lugar más saludable, más fuerte y más enfocado, tanto personal como profesionalmente. Agradezco su comprensión y apoyo, y pido privacidad para mi familia, seres queridos y para mí en este momento”.