Vuelta al número uno del mundo y 4,5 millones de dólares: Scottie Scheffler firma una semana soñada en The Players

El mundo del golf está a los pies de Scottie Scheffler. El oriundo de Nueva Jersey consiguió su sexta victoria en el PGA tras su coronación en The Players, firmando números récords. Además, recuperó su trono como número uno del planeta y se llevó el premio monetario más grande que se entrega dentro de este deporte.

Registros que sirven para seguir expandiendo una carrera meteórica, digna de libros de historia. Scheffler lleva recién cuatro temporadas en el PGA, pero ya sabe lo que es ganar los torneos más importantes del mundo. De hecho, es recién el tercer jugador a lo largo de la existencia del tour, que ha conseguido ganar The Players (torneo conocido como el quinto grande) siendo campeón vigente del Masters de Augusta. Los otros son Jack Nicklaus y Tiger Woods. Cosa poca.

Victoria que se da de forma holgada, ya que el ex alumno de la Universidad de Texas, tuvo una jornada dominical brillante sobre el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach. Clavó birdies consecutivos entre la bandera ocho y doce, cerrando el día con un acumulado de tres bajo par. En la general en cambio, marcó un impactante -17, armado principalmente gracias al siete bajo par que consiguió en el “Moving Day”.

Su más cercano perseguidor fue el británico Tyrrell Hatton, quien quedó a cinco golpes del norteamericano de 26 años. La distancia de paso marca el mayor margen para una victoria en The Players desde 2006, cuando Stephen Ames consiguió una diferencia de seis tiros para ganarse la corona.

Como si fuese poco, al éxito deportivo que significa levantar el título en Sawgrass, se le debe sumar el premio monetario que trae The Players. Luego de la expansión económica del LIV, el PGA anunció un aumento en las bolsas de sus torneos y el “quinto grande” no fue la excepción. Para 2023 se aumentó a un total de 25 millones de dólares a repartir, cifra inédita en eventos regulares del tour norteamericano y que incluso supera a lo que se entrega en la superliga saudí. En el caso de Scheffler, este se asegura 4,5 millones de dólares para su bolsillo, 500 mil dólares más de lo que gana un jugador del LIV si sale campeón en una de las 14 fechas. Eso sí, allí también tienen la competencia por equipos, la cual aumenta sus ganancias.

“Fue un día largo, duro, hice un buen trabajo al no forzar, considerando que había condiciones difíciles. Solo intento mejorar, me siento afortunado por poder ganar y disfrutar de las victorias”, mencionó el ahora dueño de seis victorias en el PGA. Cuatro de ellas fueron el año pasado y todas dentro de sus últimos 27 eventos disputados. Al The Players y el Masters, también se le suman dos trofeos en el Phoenix Open, una en el Arnold Palmer Invitational y otra en el WGC-Dell Technologies Match Play.

Finalmente, pero no por eso menos importante, los festejos en Florida también lo llevan de vuelta al número uno del mundo, sitial que había perdido el 19 de febrero tras la conquista de Jon Rahm del Genesis Invitational. Tres semanas después, Scheffler vuelve a estar en lo más alto y sigue sumando semanas en un lugar que ocupó por primera vez desde marzo de 2022 a octubre. Después vendría solo siete días en el segundo mes de este año.