“No han encontrado dónde llevarlos”: ministra Chomali revela que existen mil pacientes en situación de abandono en hospitales

La ministra de Salud, May Chomali, reveló este lunes que existe “abandono” de 1.000 pacientes sociosanitarios hospitalizados, que ocupan camas y que los centros asistenciales han “hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos”.

Chomali se refirió al tema en la comisión de Salud del Senado, donde expresó que la situación comenzó a analizarse desde la semana pasada, llegando al número de pacientes que ocupan camas y que no tienen un lugar donde llegar tras el alta médica.

“Tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios", dijo Chomali, añadiendo que equivalen a dos hospitales enteros con sus camas ocupadas.

“ Nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos . He pedido que hagamos un cruce, porque yo les puedo dar por firmado que un porcentaje no menor de esa familia está recibiendo la PGU (Pensión Garantizada Universal), o la, digamos, la jubilación o lo que fuera. O sea, eso es abandono”, explicó la ministra.

“Hay instituciones que se dedican a cuidar a estos adultos mayores, generalmente a un costo muy inferior al de un día cama que tenemos en nuestros hospitales. Son personas que tienen medicaciones básicas, que tienen cuidados básicos, y los tenemos hospitalizados”, relató la secretaria de Estado.

En esa línea, Chomali aseveró que solo Salud “se está haciendo cargo” de la situación, cuando esto es un “problema de la sociedad en general”. “Y eso es un tema que apareció en la mesa porque eso también es un sobregasto nuestro que nadie lo está mirando cuando es un tema del Mideso (Ministerio de Desarrollo Social y Familia), de otros sectores”, sentenció.

Falta de recursos por recorte del 3%

Junto con ello, la ministra desmintió las denuncias sobre falta de insumos que habría generado el recorte presupuestario del gobierno, afirmando que no reducirán ningún recurso que vaya a los Centros de Salud Familiar (Cesfam).

“Esto es absolutamente falso”, sostuvo la secretaria de Estado en la instancia, donde reafirmó su compromiso con la atención primaria de salud e insistió en que el recorte no afectará la atención de pacientes.

En esa línea, expresó que le “preocupa que las alcaldías estén usando el tema del 3% para hacer lo que ellos quieren hacer, y nos están echando la culpa a nosotros , porque eso es de recorte municipal”.

Esto, en el marco de la denuncia de la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza Ojeda, quien deslizó una crítica situación en el Cesfam Río Negro Hornopirén, luego de señalar que existe falta de insumos y recursos, riesgo en urgencias donde atenciones no podrán ser atendidas después de las 17:00 horas, y que harán acciones legales para asegurar la continuidad de la atención a los vecinos del sector.

“Nosotros no estamos reduciendo el 3% de los recursos que se están traspasando a los municipios, todo lo contrario. A partir de este año se llevó a cero la comisión que la Cenabast le está cobrando a los municipios en la compra de medicamentos. Por lo tanto, no es cierto que nosotros vayamos a reducir ningún recurso que vaya a los Cesfam”, aseguró Chomali.

La ministra reiteró que ese es el lineamiento expresado por el Ministerio de Salud y que así se ha transmitido al nivel local. “Hemos estado en cada reunión con los servicios de salud, con los directores de servicio, y la asistencia a los pacientes no se toca”, agregó.

Sin embargo, la denuncia de la alcaldesa Espinoza no es la única alerta en torno al recorte en salud. La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) alertaron sobre el riesgo de un fuerte retroceso en la salud primaria si el gobierno mantiene congelado el per cápita basal, el dinero que el Estado entrega a los municipios por cada vecino inscrito en el sistema público.

Asimismo, de las advertencias realizadas por diversos gremios de salud, donde aseguran que el recorte presupuestario podría afectar la atención de pacientes y apuntaron que “no existe margen significativo de ajuste sin afectar directamente la atención de salud”.