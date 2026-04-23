Crecimiento de flotas sobre el 300%: la minería acelera el recambio a la electromovilidad

El incremento de los precios de los combustibles derivados del petróleo, en especial el diésel, ha vuelto aún más atractiva una tecnología que las empresas, en particular la minería, ya venían mirando con atención: la electromovilidad. Por ello, en las empresas del sector proyectan un aumento explosivo de ventas, principalmente asociadas a renovación de flota.

Una de las empresas que operan en este sector es Gama Mobility, que se especializa en Leasing Operativo, Rent a Car y Renting. Ellos calculan para este año un crecimiento superior al 300% en su flota eléctrica, impulsado por la demanda de clientes que buscan reducir costos y optimizar operaciones, sobre todo en la minería.

A esto se suma el beneficio en materia de reducción de emisiones, lo que para las compañías del sector minero es un objetivo fundamental y que está empujado, entre otros factores, por la cercanía de las fechas comprometidas en sus metas de reducción de emisiones.

La minería acelera el recambio a la electromovilidad

“Hoy, avanzar hacia flotas eléctricas en minería responde principalmente a una necesidad de eficiencia y control operativo. Gracias a la incorporación de tecnología, es posible optimizar rutas tanto internas como externas mediante telemetría y trazabilidad en tiempo real. La electromovilidad aporta mejoras concretas en seguridad operacional, incorporando sistemas de seguridad activa que ayudan a prevenir incidentes. Y, por supuesto, también permite avanzar en el cumplimiento de metas ESG, reduciendo directamente las emisiones asociadas al transporte en faena”, comenta el gerente comercial de Gama Mobility, Orlando Villalobos.

En relación con los equipos de gran escala, también hay avances. Es el caso de Codelco, que recientemente informó el resultado exitoso de un piloto con un camión 100% eléctrico, de la empresa SANY, que logró recorrer 680 kilómetros de ida y regreso entre la División Radomiro Tomic de Codelco y Puerto Angamos, como parte de su plan por incorporar tecnologías que permitan profundizar el proceso de reducción de emisiones de la corporación.

“Este piloto sienta una base concreta para transformar la logística minera en Chile hacia un futuro más sostenible, posicionando al país en la vanguardia regional del transporte eléctrico de carga pesada”, indicó Fernando Promis, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de las Operaciones Norte de Codelco.

Aumento en el consumo eléctrico

Esta tendencia, además, está alineada con la proyección de mayor consumo de electricidad por parte de la industria minera que se anticipa. Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el consumo eléctrico crecerá un 20,2% a 2034, pasando desde 27,6 TWh en 2025 hasta 33,2 TWh en 2034. Por contrapartida, la producción de cobre en el mismo período crecerá 8,3% en el mismo lapso, lo que da cuenta de una mayor intensidad en el uso de esta fuente energética.

No obstante, los principales drivers de este aumento están relacionados con factores operativos directos, “como el alto consumo en el proceso de concentración, que por sí solo en 2034 alcanzaría 18,1 TWh, representando el 55% del consumo del sector. En segundo lugar, destaca el aumento asociado al uso de agua de mar, que llegaría a los 5,4 TWh, especialmente debido a la impulsión de agua de mar”, añade el estudio Proyección de Consumo de la Energía Eléctrica de la minería del cobre chilena en el contexto de la transición energética.