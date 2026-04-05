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    Fernando Ortiz no se conforma con el triunfo y el liderato: “Seguimos buscando la mejor versión”

    El entrenador de Colo Colo se mostró satisfecho tras la victoria sobre Deportes Concepción, aunque reconoció que al equipo todavía le falta llegar a su umbral de eficiencia.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz todavía busca la mejor versión de su equipo. FOTO: Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Colo Colo vuelve a ganar en la Liga de Primera. Otro triunfo sin lucimientos, pero con la eficacia necesaria para mantenerse en el liderato exclusivo de la Liga de Primera.

    Deportes Concepción dio una dura pelea al Cacique, pero no pudo evitar la derrota por la mínima, gracias al solitario gol de Álvaro Madrid, mediocampista llegado esta temporada desde Everton.

    “No es fácil tratar de descifrar con una línea defensiva durante 45 minutos. Después, pudimos abrir con un remate de afuera que era una de las posibilidades que teníamos que entender y saber. En el entretiempo se los dije, la única manera de poder romper una defensa es un remate de afuera. Lo entendieron, pudimos convertir, nos llevamos los tres puntos para Santiago y seguimos creciendo como equipo”, aseguró el DT Fernando Ortiz a la transmisión de TNT Sports.

    Esta nueva victoria permite al equipo quedar otra vez en el primer puesto. Sin embargo, el entrenador argentino advierte que sus jugadores todavía no llegan al nivel que él espera en esta temporada.

    “Seguimos buscando la mejor versión. Si bien los resultados están dando, hay que seguir buscando y no nos conformarnos con lo que hay”, aseguró el Tano.

    Consultado sobre el momento del delantero titular Maximiliano Romero, quien no marca hace un mes, Ortiz aclaró que “tiene nuestra plena confianza. En ese sentido tiene que estar tranquilo”.

    El mismo optimismo derrocha Arturo Vidal. El veterano jugador volvió a ser uno de los puntos altos en la victoria de Colo Colo y no escondió su satisfacción frente a esta nueva jornada positiva.

    “El esfuerzo de todos ha hecho que este equipo mejore cada día más. Estoy feliz de volver, de poder jugar casi todo el partido. Este equipo, los compañeros, la gente, todo me tiene muy contento. Colo Colo siempre es candidato en todos los torneos que juega. Seguramente, seguiremos peleando”, advirtió el volante.

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizLiga de PrimeraDeportes ConcepciónArturo Vidal

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