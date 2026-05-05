Cita con Boric y coordinación con el PS: los pasos de Montes en medio de la amenaza de una nueva AC en su contra

Hace unos días el exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), llegó al edificio Pits de Bellavista para visitar al expresidente Gabriel Boric en su oficina.

La cita estaba agendada desde antes del viaje del otrora Mandatario a Barcelona, España, y en ella, aseguran quienes conocieron del intercambio, se abordaron distintos temas .

Uno de ellos fue imposible de evitar: la amenaza de una acusación constitucional que evalúa el oficialismo contra el exsecretario de Estado PS y sobre otros integrantes del gabinete de Boric.

Foto archivo: en el marco de los avances del Plan de Emergencia Habitacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participan de la ceremonia de entrega de llaves del proyecto “Los Clarines 10”. ALEJANDRO PIZARRO/ATON CHILE

El tema, dicen las mismas fuentes, fue analizado de forma superficial, dado que no era el objetivo del encuentro.

Hoy, la posibilidad de que hoy Montes sea acusado por la derecha se ha ido incubando al interior del Partido Republicano, que cuenta con más de 30 diputados en la Cámara. Ellos definirán, en principio, este miércoles si presentan el libelo contra el extitular de Vivienda , el segundo que podría enfrentar considerando el que se rechazó en el Congreso cuando aún era ministro.

Partido Republicano

La posibilidad de un libelo contra Montes se instaló tras la publicación de un informe de Contraloría que señala posibles irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional.

Por esto, Carlos Montes asistirá este martes al Congreso para exponer ante la comisión de Vivienda del Senado, a las 10.00 horas, y el miércoles volverá a viajar a Valparaíso para participar de la misma instancia, pero en la Cámara de Diputados.

El exsenador se ha estado preparando con minutas y conversaciones con sus excompañeros en el gabinete para esta prueba que dará en el Congreso . Por ejemplo, uno de los que exministros con los que ha hablado por una posible acusación en su contra es el extitular del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

También ha sostenido llamadas telefónicas con la presidenta de su tienda política, Paulina Vodanovic . La senadora, de hecho, prepara para este martes un recibimiento especial para Montes junto a otros parlamentarios del Partido Socialista.

El exsenador PS ha sido uno de los principales apuntados por la administración del Presidente José Antonio Kast. De hecho, Montes protagonizó algunos de los cruces más duros en el proceso de cambio de mando el ahora ministro de Vivienda, Iván Poduje.

El actual secretario de Estado incluso ha mantenido fuertes críticas a la gestión de Montes e instruyó un sumario interno para determinar responsabilidades ante la acusación de la Contraloría.

Frente a esto, Montes y algunos sus colaboradores más cercanos han estado trabajando la defensa del exministro en las comisiones de Vivienda e incluso elaboraron una minuta el pasado 30 de abril, que se tituló “Aclara desinformación al informe de CGR sobre suelos”, donde se desarrollan seis puntos para intentar contrarrestar la ofensiva del Partido Republicano.

Carlos Montes acudirá esta semana al Congreso -en doble jornada- acompañado por parte de su exequipo. En particular por tres de quienes fueron sus colaboradores más cercanos; como su exjefe de comunicaciones, Emilio Espinoza; su exjefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, y la exasesora de su gabinete, Evelyn Pino.