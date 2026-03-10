Pablo Zamora, el ex-NotCo que está detrás de la futura fundación de Boric

Solo horas le quedan al Presidente Gabriel Boric a cargo de los destinos del país. Desde este miércoles, el mandatario se enfocará de lleno en tomar un descanso y proyectar su futuro junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta.

En lo profesional, Boric ya ha comunicado que abrirá una nueva oficina de trabajo, idea que ha elaborado desde hace un tiempo con parte de su núcleo más cercano.

Hasta ahora el mensaje de La Moneda ha sido que el mandatario se enfocaría hasta el último día en la gestión de gobierno, evitando dar luces del proyecto en el que se concentrará Boric como expresidente.

Sin embargo, esa conversación está en curso y el plan es que el proyecto tome forma inmediatamente después del cambio de mando y que esté orientado a construir una plataforma que mire hacia el futuro, considerando el desarrollo de nuevas tecnologías.

Uno de los orejeros del presidente en ese proyecto es Pablo Zamora, cofundador de NotCo y actual presidente del directorio de la Fundación Chile, cargo que asumió en mayo de 2022 tras la nominación del gobierno.

El exsocio de NotCo, la firma que revolucionó la industria de los alimentos y que hoy vale US$ 1.500 millones, se ha hecho un sello como emprendedor en Estados Unidos y América Latina, particularmente con proyectos orientados a la biotecnología.

Conocedores del vínculo con Boric aseguran que Zamora ha sido un apoyo desde la campaña presidencial y en varias oportunidades ha defendido la labor del gobierno. Tiene además un vínculo con el Frente Amplio y ha apoyado algunas campañas al Parlamento.

El presidente ha transmitido en varias instancias su interés por las nuevas tecnologías.

Giras presidenciales

En ese contexto, Zamora ha logrado ir estrechando sus lazos con el presidente e incluso lo ha acompañado a diversas giras en el extranjero con foco en innovación y nuevas tecnologías.

Por ejemplo, el doctor en biotecnología de la Universidad de Santiago lo acompañó en su periplo por India, en abril de 2025, donde Boric no solo visitó las ciudades más históricas de Nueva Delhi y Mumbai, sino que también llegó a Karnataka, considerada mundialmente como el “Silicon Valley” del gigante asiático.

Allí, Zamora participó de las actividades del presidente, como el Innovation Summit Chile-India, donde Boric incluso tuvo palabras para él.

Pablo Zamora en la gira de Boric en India

“Startup Labs liderado por Fundación Chile, que hoy día lidera nuestro compañero Pablo Zamora, que además es un innovador y no sólo un innovador en materia de crear empresas, como lo hizo en su momento, sino que también tiene un restaurante en Isla Negra en la casa de Pablo Neruda, que se los recomiendo a cuando vayan a Chile, la Casa del Poeta. Tiene un restaurante ahí que es realmente impresionante”, dijo Boric sobre el cofundador de NotCo.

Pablo Zamora también acompañó a Boric en su reunión con el gobernador de Karnataka, Thawar Chand Gehlot, y en otras actividades de la agenda presidencial.

Pablo Zamora en la gira de Boric en Corea del Sur

Otro viaje donde estuvo presente fue en la gira que Boric encabezó en Corea del Sur en octubre del año pasado. Allí llegó a exponer en la visita del presidente al Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KIST, por sus siglas en inglés), jornada en la que el mandatario, entre muchas cosas, manejó un robot con forma de perro.

Luego de esa gira, en noviembre de 2025, Boric y Zamora volvieron a coincidir en el Encuentro Internacional de Emprendimiento, Innovación e Inversión (EtMday), donde nuevamente le dirigió unas palabras: “Veo a Pablo Zamora de la Fundación Chile quien va a ser el responsable de que KIST se instale acá y la tremenda pega que has hecho. Muchas gracias, Pablo”.

Pablo Zamora en la gira de Boric en Corea del Sur

“Muchas gracias a Pablo Zamora de la Fundación Chile también por la visión que has tenido. Pablo me contaba ahora recién que cuando fundaron NotCo, una de las cosas que tuvieron que hacer en las primeras recaudaciones de fondo fue comprar infraestructura y que para las startups es muy difícil levantar fondos para comprar infraestructuras porque perecen de manera muy rápida”, comentó Boric, en tanto, en enero de este año, en el marco del lanzamiento del primer Hub Deep Tech de Chile, Startuplab.01.

Fuentes de gobierno reconocen que el interés original del mandatario es construir una plataforma que piense Chile en las siguientes décadas. Pero todo dependerá también de los primeros pasos de José Antonio Kast en La Moneda, porque si el oficialismo inicia su gestión con una fuerte orientación a fiscalizar la gestión de Boric, es probable que la futura fundación se oriente principalmente a la defensa del legado del frenteamplista.