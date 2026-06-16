Colegio de Abogados bajo presión: las gestiones para activar un pronunciamiento contra el exconsejero Zaliasnik

El consejo del Colegio de Abogados está viviendo un déjà vu. Si hace un par de años vivió una tormenta interna por el caso Audio luego de que explotara la bomba de los chats de Luis Hermosilla, dicho escándalo ahora vuelve a tensionar a los consejeros.

El personaje que genera los problemas sigue siendo Hermosilla, pero ahora sumó un invitado que complicó aún más al gremio: el hasta hace poco consejero -y recién nombrado embajador de Chile en Israel- Gabriel Zaliasnik.

Zaliasnik forma parte de la lista que logró quedarse con la mayoría del consejo bajo la conducción del consejero Ramiro Mendoza. El influyente abogado penalista tuvo que renunciar -antes de la emisión de los reportajes- debido al encargo que recibió del Presidente para asumir como embajador. Para eso, en la última sesión de consejo del lunes pasado, se leyó su carta de renuncia con la que se selló su salida de la instancia gremial.

Sin embargo la despedida de Zaliasnik del Colegio de Abogados, al que le ha dedicado años de su carrera, se vio opacado por la revelación, hecha en dos reportajes por el medio Reportea, de las conversaciones privadas que tuvo por chat con Hermosilla.

La publicación de esos chats generó la inmediata reacción de la Fiscalía. Luego de que los parlamentarios socialistas -diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini- denunciaran esos chats ante el Ministerio Público, la institución informó que abrió una investigación que quedó radicada en la Fiscalía de Valparaíso.

Los cuestionamientos recibidos contra Zaliasnik encendieron las alertas de algunos consejeros. Se trata, en especial, de los representantes que son parte de la oposición a la lista que logró la mayoría en el consejo.

Varios de ellos consideran que el hecho de que un abogado que hasta hace poco integraba el consejo se vea envuelto en hechos de esta índole, que podrían eventualmente constituir delitos, son de máxima gravedad. Además podría afectar la institucionalidad del gremio.

En este grupo de consejeros están, por ejemplo, Paula Vial, Elisa Walker, Rafael Ferrada, Macarena Carvallo, Miguel Schürmann, Matías Insunza y Pablo Lagos.

De eso grupo han salido los consejeros que han pedido a Mendoza que pueda citar a una sesión extraordinaria para tratar este tema y así emitir un pronunciamiento. Incluso, hay quienes creen que se debería abrir un proceso ético contra el exembajador.

Varios de esos consejeros resintieron los cuestionamientos públicos que recibió el gremio, por parte de abogados colegiados, por el silencio o la tardanza que tuvo la instancia para reaccionar ante el caso Hermosilla. Por lo mismo consideran que el consejo no puede repetir esa misma falta otra vez, y menos aún cuando ahora está incluido un exconsejero.

Fuentes del gremio cuentan que, hasta ahora, Mendoza no ha respondido ante los requerimientos de esos consejeros. Lo que sí, dicen algunos, es que se pretende dar una respuesta coordinada y con todos los antecedentes sobre la mesa.

Además la situación revela la fuerte pugna que se vive al interior del consejo ya que son varios los consejeros que estiman que no corresponde emitir ningún pronunciamiento.

En este grupo rondan varios argumentos. Hay quienes creen que el consejo debe ser cauteloso para distinguirlo del sistema disciplinario, ya que el tribunal que eventualmente pueda revisar procesos éticos será integrado en su minoría por consejeros. Por eso hay un buen grupo de representantes que han tenido cuidado para mantener esa independencia y evitar inhabilidades.

Otras fuentes del consejo comentan que el gremio debe actuar por sus estatutos y no por agendas políticas particulares. Junto con eso, hay quienes siguen preocupados por el tema del secreto profesional.

Tal como ocurrió con Hermosilla -en esa época el expresidente Pedro Pablo Vergara fue enfático en el punto- hay consejeros que plantean que el gremio debería volver a poner sobre la mesa la protección de conversaciones entre abogados, más aún cuando los interlocutores de los chats coordinaban defensas penales en casos del estallido y la pandemia. En esa misma línea, hay otros que recuerdan el debate por prueba ilícita, cuando se están usando chats sin autorización judicial, incautados en el marco de otra causa.

La presión, en todo caso, solo aumenta. De hecho el abogado colegiado Luis Mariano Rendón ya ingresó una denuncia interna pidiendo una investigación ética contra Zaliasnik.

Además esta jornada llegó una petición, firmada por 20 abogados colegiados, en que piden un pronunciamiento.

“El Colegio de Abogados no puede ser indiferente ante estos hechos y debe dar una respuesta institucional clara y severa. Solicitamos formalmente al colegio iniciar un procedimiento ético en este caso. Es imperativo que la institución determine si existen responsabilidades éticas por parte del colegiado. La integridad de nuestra institución se demuestra aplicando sus normas disciplinarias con absoluta transparencia, sin importar quién esté involucrado”, se lee en la petición que firman, entre otros 18 profesionales, el exconsejero Rodrigo Rettig (PL) y el concejal socialista Juan Cristóbal Cantuarias.