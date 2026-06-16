Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

En los pasillos del Congreso Nacional, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó la advertencia que realizó la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, a propósito de la acusación constitucional (AC) impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano, en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación Desde la Redacción de La Tercera, la diputada señaló que se podría impulsar una AC en contra del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en respuesta al libelo acusatorio presentado contra del extitular de la cartera.

Al respecto, Alvarado dijo respetar las facultades del Congreso, entre las que se encuentra la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales, sin embargo, hizo un llamado a actuar con “rigor”.

“Siempre he señalado que el Congreso tiene las facultades fiscalizadoras y las puede utilizar en los momentos y la oportunidad que estime conveniente. Lo que sí uno pediría un rigor desde el punto de vista de los antecedentes y que no sea simplemente como una revancha a una situación que se está viviendo en el día de hoy”, indicó.

No obstante, aseguró que “el Poder Ejecutivo siempre tiene que estar dispuesto a enfrentar las facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados”.