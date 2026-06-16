Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

“Es el momento de actuar y no lamentar”, dijo el abogado constitucionalista Patricio Zapata ante la comisión de diputados encargada de revisar la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

El libelo de cuatro capítulos, redactado por los libertarios y republicanos, tiene como reproche central los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

Pasada la medianoche, la defensa del exsecretario de Estado envió su respuesta escrita en la que además invocar la cuestión previa (críticas a elementos formales de la presentación) cuestiona los sustentos jurídicos de la ofensiva y el presunto “escenario fiscal catastrofista”.

En su exposición ante la comisión revisora, Zapata -jurista ligado a la DC- fustigó el uso abusivo de las acusaciones, advirtiendo que ello puede generar una escalada.

“La acusación constitucional es la bomba atómica del arsenal de nuestra Constitución Política. ¿Se puede usar? ¿Es legítimo invocarla? Es legítimo invocarla. Pero solo eso. Los acusadores sostienen y reconocen que ellos creen que no es la última ratio, que se puede usar para cuestiones que son que no son las más graves. Yo creo que es un error jurídico. Con consecuencia, porque si se transforma en precedente, no veo cómo evitamos una nueva espiral de acusaciones constitucionales", advirtió el constitucionalista.

“Los últimos 20 años no he habido acusaciones con bastante fundamento, otras con regular fundamento y algunas con escaso fundamento. Cada uno tendrá su propio ranking personal, pero estaremos de acuerdo que varias de esas acusaciones, de unos y de otros, moros y cristianos, eran muy discutibles”, añadió.

Messi

Además, aludió al clima futbolero, a propósito del Mundial, para graficar por qué un error de estimación no necesariamente puede ser perseguido constitucionalmente. Incluso citó un dictamen de la contralora Dorothy Pérez, que a partir de las mismas dudas por las cifras de la anterior directora de Presupuestos, Javiera Martínez (Frente Amplio), dijo que lo importante era la consistencia de las proyecciones en base a la información de que se disponía en esa instancia.

“Decir (por ejemplo), yo estimo que el dólar va estar 800, porque la evolución de la economía norteamericana va a ser tal y la evolución de la economía chilena va a ser tal, bueno, podemos discutir cuán optimistas son los supuestos... Yo estimo (en otro ejemplo) que Argentina puede llegar a semifinales en este campeonato mundial. Ahora, uno de los supuestos es que (Lionel) Messi no se fracture hoy día después de tomar desayuno. Si él se factura hoy día después de tomar desayuno, mi supuesto está amenazando mi estimación y mi proyección. ¿Cometí un error? Depende cuán aventurado fue mi juicio sobre su estado de salud, con cuánta información tenía yo sobre su condición física. Y podemos discutir cuánta información tenía, cuán razonable es el supuesto”.

En el plano económico, Zapata mencionó que las proyecciones del 13 de febrero, no tenían cómo prever que 15 días después, el Presidente de los Estados Unidos iba a decidir una guerra contra Irán.

Sus respuestas, no obstante, fueron rebatidas por los diputados acusadores.

El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada de los republicanos y uno de los firmantes del libelo, dijo que su escrito se fundamenta en hechos concretos y mencionó la diferencia del orden de 800 millones de dólares que fue advertida y negada consistentemente por el exministro en el debate de la Ley del Presupuesto. “Uno puede justificar todo en el ámbito de lo subjetivo, pero cuando uno se encuentra con magnitudes que son difíciles de ignorar, ahí uno pasa al ámbito del objetivo”, dijo.

“Cuando se señala que, el reajuste del sector público estaba provisionado dentro de la Ley de Presupuestos... los actos que realizó el exministro Grau, sí tuvieron una consecuencia importante en la forma en que se tienen que llevar a cabo esos principios de probidad y transparencia. ¿Por qué? Porque cuando distintos organismos le dicen que faltan alrededor de 800 millones, después de todo el debate que se dio, el resultado fue que, efectivamente, faltaban 822 millones de dólares, tú no estás frente a una diferencia de opinión, tú estás frente a distintos hechos verificables”, añadió Moreno.

En vista de que el debate se alargó, la comisión que preside la diputada Marcela Hernando (radical), acordó continuar el miércoles con una nueva ronda de preguntas al abogado defensor.