Gael Yeomans advierte eventual AC contra Quiroz: “Vamos a juzgar al ministro con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”

“Yo podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz. Es más, lo voy a hacer si es que persisten con esta acusación constitucional (en contra del exministro Nicolás Grau)”, conminó la jefa de los diputados del Frente Amplio, Gael Yeomans, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, revelando la posibilidad de que se impulse un libelo en contra del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en respuesta a la AC de libertarios y republicanos en contra del exministro de esa cartera. Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano, abordó también la definición de la próxima mesa del FA.

¿Cómo analiza los dichos del ministro Quiroz apuntando a que al expresidente Boric “no le gusta” que se paguen las deudas, a raíz de la polémica por el CAE?

Al ministro Quiroz no le gusta que le saquemos el tema del levantamiento del secreto bancario. En la situación del CAE se genera una contradicción grande: se embargan cuentas completas de trabajadores, aunque según el Código del Trabajo son inembargables hasta $2 millones, pero cuando hablamos del secreto bancario, hay protección de los poderosos.

El retiro de dinero de las cuentas corrientes es una facultad que tiene la Tesorería a raíz de un proyecto que se aprobó en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Yo estuve en la discusión de cumplimiento tributario y esa facultad se genera para la evasión de impuestos.

El espíritu de la ley puede ser otro, pero también se puede utilizar por CAE.

Lo que pasa es que el CAE no es un impuesto, eso es lo que se nos planteó en la discusión del proyecto de ley del FES, y ahora se sale con que el tratamiento (del CAE) es como si fuera un impuesto. Se está persiguiendo a los deudores del CAE peor que si fueran delincuentes o evasores de impuestos. Esa es la contradicción que devela el expresidente Boric y que genera tanto revuelo.

¿Los morosos del CAE deben pagar su deuda?

Nadie está discutiendo que no se deba pagar, lo que se está cuestionando es el cobro abusivo, el embargo a rajatabla sin ver la realidad de las personas, sin ver ingresos y gastos.

¿No cree que la morosidad aumentó después de la promesa de condonar el CAE?

La verdad también teníamos morosidad antes. El problema no tiene que ver con eso, tiene que ver con un sistema que lamentablemente generó este problema, el endeudamiento grande solo por estudiar, con el pago de intereses abusivos.

¿El emplazamiento del ministro Quiroz afecta tramitaciones como la megarreforma?

Es inusual tener a un ministro de Hacienda jugando a ser un polemista. Creo que se pasa de la raya respecto de las formas, de los tratos y de su rol. Al parecer no le importa tener diálogo dentro del Congreso con distintos sectores para sacar la megarreforma porque tendría el voto (de la mitad) más uno, según sus cuentas.

¿Cómo va su gestión para evitar descuelgues en la votación de la AC en contra de Grau?

Vamos a conversar con las distintas bancadas. Esta AC no tiene ningún fundamento jurídico ni técnico en términos económicos. Por ejemplo, se señala que las proyecciones de deuda estaban ocultas, cuando tuvimos una comisión mixta de Presupuesto en marzo, donde el exministro Grau presentó la cifra. Por otra parte, cuando se habla de las diferencias en las proyecciones... A ver, yo podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz. Es más, lo voy a hacer si es que persisten con esta acusación constitucional.

¿Habla de una AC en contra del ministro Quiroz?

Pido coherencia en esto. Si se va a juzgar con la misma vara a un exministro, ¿por qué no utilizar los mismos argumentos con el ministro actual? Por eso esta AC genera un perjuicio y un boomerang. Se puede perfectamente ir utilizando ese mismo argumento para próximos ministros. No es lo que nosotros queremos, pero nos están llevando para allá.

¿Si sigue prosperando la AC contra Grau, ustedes acusarían al ministro de Hacienda?

Perfectamente lo podemos hacer. Es más, hay más parlamentarios de la oposición que piensan lo mismo.

¿Del PC o del Socialismo Democrático?

Del Socialismo Democrático también. No es una conversación oficial, pero es el ánimo. El gobierno no tomó cartas en el asunto para frenar esta AC. ¿Lo podrían haber hecho? Sí.

Pero es una facultad parlamentaria.

Pero es el mismo partido del Presidente de la República. La principal responsabilidad de un parlamentario del Presidente es que pueda llevar a cabo su plan de gobierno sin problemas. En la AC (contra Grau) se utilizan como argumentos que hubo recomendaciones del CFA y del FMI que no fueron aplicadas. ¿Cómo no voy a medir con la misma vara al ministro Quiroz si en la megarreforma ambas instituciones hicieron recomendaciones que no están siendo incorporadas?

¿Eso va a depender de que siga avanzando la AC contra Grau?

Totalmente. Hay parlamentarios que piensan más allá del rédito político chico. Vamos a juzgar al ministro Quiroz con los mismos argumentos que al exministro Grau, eso es lo que corresponde cuando uno tiene un mínimo de coherencia.

“Al FA le haría bien tener propuestas diferentes”

Suena como nombre para las elecciones a la presidencia del FA. ¿Tiene ganas? ¿Existe posibilidad de lista única?

Creo que al Frente Amplio le haría bien en esta oportunidad tener propuestas diferentes para la dirección del partido, que exista un debate y un diálogo más dinámico. (...) En la primera oportunidad fuimos juntos en una lista unitaria pensando en que teníamos el propósito de conformar el partido, eso se cumplió. Lo que sí necesitamos es fortalecerlo.

¿Le haría bien la competencia al partido?

Sí, le haría bien.

No me respondió si le gustaría ser presidenta del FA.

Te lo puedo decir cuando ya esté decidido. Me interesa aportar a mi partido. Es lo que me corresponde hacer. Siempre voy a estar disponible a lo que se necesite.