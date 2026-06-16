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    Política

    Ministro Arrau defiende Registro Único de Vándalos e Incivilidades ante críticas por listado de ílicitos incluidos

    El ministro de Seguridad, por ejemplo, aclaró que la sanción a quienes organicen loterías no afectará a "actividades comunitarias" aunque recalcó que se debe solicitar permiso.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Luego de que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara la tarde de este martes una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue abordado por distintos puntos de su agenda, entre ellos, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades.

    Al ser consultado por las críticas surgidas al listado de incivilidades por no haber delitos como la violencia intrafamiliar o el abuso sexual o el asesinato contra un PDI, pero sí está tipificado, por ejemplo, organizar una lotería, el beber en la calle, enre otros, Arrau sostuvo: “Este proyecto se llama Ley que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. En su pregunta nombra otros tipos penales, otros delitos que no son precisamente actos vandálicos e incivilidades”.

    Asi explicó que el registro tendrá distintos tiempos de acuerdo al tipo de ílicito, la edad de la persona que lo comete y también habrá diferenciación respecto de la sanción en beneficios sociales y otros para el autor.

    Al ser consultado, en varias ocasiones, sobre a qué se refería con organizar o agenciar loterías, el ministro descartó que se trataran de “actividades comunitarias”.

    “Incluso para hacer una colecta la gente necesita permiso. Para hacer una manifestación, usted necesita un permiso de autoridad. Para hacer loterías, necesita un permiso de autoridad. Y lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley”, explicó, señalando que se tipificarán e incorporarán nuevas acciones al registro, como el rayado de paredes.

    Respecto a quienes quieren incorporar delitos de “cuello y corbata”, Arrau señaló que estaba de acuerdo que en el Congres “se aborten, que se planteen otro tipo de mecanismos para desincentivar otro tipo de ilícitos o actividades ilegales. Yo creo que está muy bien, tenemos que avanzar hacia allá, pero este proyecto lo que busca es que usted tiene que hacerse cargo de actos vandálicos o incivilidades que están hoy día tipificados”.

    Cambio por registro de homicidios

    También fue consultado por el cambio de criterio del Ministerio de Seguridad que pone fin a reportes semanales de homicidios y los entregará mensualmente.

    “Tras un nálisis estadístico vemos que como son delitos de baja coherencia y sobre todo cuando estamos hablando de que nos gusta hacer una mirada regional y en algunos casos comunal, la baja incidencia genera alteraciones o cifras estadísticas que pueden ser poco representativas y por eso hemos preferido volver a tener informes mensuales. Además que recordemos que cuando hay un asesinato o un posible homicidio esto tiene que ser además calificado después por el Ministerio Público”.

    La zanja en el norte

    En otro tema, Arrau confirmó la destrucción de un puente ilegal realizado en la zanja construida en el norte para evitar el ingreso ilegal al país y aseguró que aumentarán la seguridad para evitar que se repita una situación similar.

    “Esto ya fue repuesto. La zanja ya fue efectivamente rehabilitada en esa zonay es algo que esperábamos desde un comienzo (..) Era esperable una reacción así, es la primera vez que pasa y ahí vamos a estar atentos como Estado de Chile reponiendo y efectivamente estamos aumentando los niveles de vigilancia en términos generales”.

    Robo a empresa

    En tanto Arrau, confirmó que un empresa agrícola suya sufrió un asalto.

    “Sí, efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y en carne propia efectivamente la inseguridad en la que está nuestro país. Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad”.


    Más sobre:Martín ArrauMinistro de SeguridadEstado de excepciónMacrozona sur

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