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    Política

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Además de recalcar la solicitud en materia presupuestaria, las autoridades regionales valoraron la instancia con el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este martes el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda a los gobernadores regionales del país para sostener una reunión en la que se abordaron las necesidades de las regiones.

    Tras la cita, los gobernadores brindaron un punto de prensa. Allí, valoraron la instancia y dieron a conocer lo conversado.

    En concreto, uno de los temas que se tomó la reunión fue la solicitud de frenar nuevas reducciones presupuestarias, ya que, según advirtieron, los eventuales recortes podrían afectar directamente a los municipios.

    “Esperamos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también fue parte de la reunión, nos haya escuchado (...) esperamos que se dé cuenta de que efectivamente una reducción a los presupuestos de los gobiernos regionales se debe rectificar”, dijo el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana.

    “Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no podemos estar afecto a una disminución del 3% como pasó y menos esa reducción puede aplicarse en los flujos futuros o en los presupuestos futuros por razones obvias, porque afectar los presupuestos a los gobiernos regionales es afectar a los municipios”, agregó.

    Además de ello, la autoridad de Los Lagos aseguró que el jefe de la billetera fiscal se comprometió a tener una futura reunión con los 16 gobernadores del país. “Creo que se abrió una puerta, que espero que termine en un espacio en común en donde los gobiernos regionales no tengamos el impacto de una disminución presupuestaria”, acotó.

    Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló: “Le planteamos la necesidad de habilitar una división de prevención del delito, porque somos de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura y en materia de equipamiento policial, pero también en materia de recuperación de espacios públicos, en materia de deporte y en materia de cultura”.

    A eso añadió: “Quiero valorar, creo que todos los gobernadores que estamos acá, los que estamos en nuestro segundo período y los nuevos, es primera vez que tenemos una reunión en La Moneda prácticamente de tres horas con el Presidente, quien nos escuchó con muchísima atención y por tanto ha señalado que tiene un compromiso con la descentralización”.

    En tanto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo: “Hemos sido súper claros en decirle al Presidente que le pedimos un trato respetuoso y colaborador con los gobiernos regionales. No somos parte del Ejecutivo, fuimos elegidos por la ciudadanía igual que él y en consecuencia, pedimos ese respeto que se manifieste en temas presupuestarios, que se manifieste en el trato que nos deben todos los ministros de Estado, simplemente por ser autoridades”.

    Dicho eso, valoró “la actitud del Presidente de la República de escuchar. Yo creo que hay una disposición a escuchar y a dialogar, que tal como han dicho mis colegas, esperamos que se manifieste en todos los ministerios de manera concreta y con obras que sean claramente medibles”.

    Más sobre:GobernadoresJosé Antonio Kast

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