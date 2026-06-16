Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

Este martes la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en entrevista con Tele13 Radio, volvió a embestir contra el gobierno acusando errores en los embargos que hizo la Tesorería General de la República a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciban más de $3,5 millones.

“Nosotros tenemos denuncias de que no son todos así. Si tenemos denuncias sobre eso, lo prudente, como autoridad, es decir: se investigará. Nos han llegado denuncias y yo he hablado con muchas personas que tienen un sueldo de $1 millón y que les pasó lo del cobro”, dijo Martínez.

Previamente, la otrora delegada presidencial de la Región Metropolitana, apuntó sus dardos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y comenzó que “la discusión del CAE me pareció irracional. En el fondo se planteaba la idea como si los deudores fueran personas millonarias que estaban gozando de no pagar su crédito”.

“Tener un provocador en quien lleva las finanzas públicas, quien permanentemente ha estado tratando de decir el tema de la quiebra, la información de las finanzas públicas, a mí por lo menos me tiene muy inquieta”, agregó sobre Quiroz.

La ofensiva de Martínez va en línea con lo que han lanzado distintos dirigentes de la colectividad. Sin ir más lejos, la diputada Emilia Schneider entregó una carta en La Moneda este lunes -junto a otros parlamentarios- y solicitó una sesión especial de la Cámara para ver el tema.

¿Pero cuántos casos son? Consultados por La Tercera en la dirección del FA señalan que no cuentan con un catastro elaborado de embargos aplicados erróneamente por Tesorería en el marco de deudas del CAE.

En la misma línea, desde el Frente Amplio señalan que se tratan de casos que principalmente llegan como denuncias por redes sociales. En la colectividad señalan que sí se hicieron consultas a la Tesorería por este tema.

Junto a eso, agregan que hay casos que se han viralizado de personas que no perciben más de $3,5 millones y que igual fueron afectadas por los embargos. Esta polémica, recuerdan, fue reconocida por el propio ministro Jorge Quiroz hace unos días.

“Pudiese ser que haya algunos casos aislados en que el ingreso del 2025 difiere del año 2024, o el ingreso actual en los últimos meses difiere del anterior, y ahí pueden haber estos casos donde no coincide este límite, pero mayoritariamente es un límite que está muy cuadrado”, dijo Quiroz en esa ocasión.

Más allá de no contar con un catastro de los casos, desde el FA y el resto de partidos de la oposición insistirán con la ofensiva por los embargos del CAE, un tema por el que incluso el expresidente Gabriel Boric interrumpió el periodo de paz con la administración de José Antonio Kast.

“Como partido hicimos las consultas correspondientes a la TGR y estamos a la espera de la respuesta de la autoridad. El ministro Quiroz reconoció que había casos que no entraban en su regla, y por lo tanto, lo que esperaríamos de una autoridad seria es que investigue y dé respuestas a quienes han sido víctimas de sus cobros abusivos”, dijo Martínez a La Tercera, consultada por este tema.