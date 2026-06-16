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    El Deportivo

    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten

    Les Bleus y la Albiceleste protagonizan el sexto día de la cita planetaria, en el cual habrá tres compromisos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten.

    El Mundial vivirá su sexta jornada y llega el turno de Argentina. La Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a las 21.00 horas a Senegal.

    Sin embargo, antes la candidata Francia se mide ante Senegal. Son tres los compromisos programados para este lunes. Revisa aquí el calendario.

    Francia vs. Senegal - 15 horas

    El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports, Chilevisión, DSports y Paramount+. Se juega en New York-New Jersey Stadium.

    Irak vs. Noruega - 18 horas

    El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.

    Argentina vs. Argelia - 21 horas

    El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Kansas City Stadium.

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