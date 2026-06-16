Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten
Les Bleus y la Albiceleste protagonizan el sexto día de la cita planetaria, en el cual habrá tres compromisos.
El Mundial vivirá su sexta jornada y llega el turno de Argentina. La Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a las 21.00 horas a Senegal.
Sin embargo, antes la candidata Francia se mide ante Senegal. Son tres los compromisos programados para este lunes. Revisa aquí el calendario.
Francia vs. Senegal - 15 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports, Chilevisión, DSports y Paramount+. Se juega en New York-New Jersey Stadium.
Irak vs. Noruega - 18 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.
Argentina vs. Argelia - 21 horas
El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Kansas City Stadium.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.