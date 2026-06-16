“Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

Futbol, Brasil vs Alemania. Mundial de futbol Brasil 2014. El jugador de la seleccion alemana, Miroslav Klose festeja su gol contra Brasil durante el partido por la semifinal del mundial de Brasil 2014 disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, Brasil. 08/07/2014 Mexsport/Photosport************ Football, Brazil vs Germany. 2014 World Cup Brazil. A German´s player Miroslav Klose, celebrates after scoring against Brazil during the semifinals of the 2014 World Cup Brazil held at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, Brazil. 08/07/2014 Mexsport/Photosport

Miroslav Klose es voz autorizada en el fútbol mundial. El exdelantero es el goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 conquistas. La última de ellas goza de gran simbolismo: fue ante Brasil, en la espectacular goleada de la Mannschaft por 7-1, en semifinales del certamen de 2014. Un tanto con el que superó a Ronaldo como el más anotador de la máxima cita de selecciones y que guio a Alemania a su cuarta estrella planetaria.

Ya pasaron 12 años del récord alcanzado por el nacido en Polonia. Desde aquella tarde en el estadio Mineirao, otras estrellas se han acercado a su registro. Lionel Messi, con 13, y Kylian Mbappé, con 12, amenazan con batir su marca en Canadá, México y Estados Unidos 2026. Las probabilidades son muy altas, ya que se trata de un evento con 48 selecciones y 104 partidos, el más grande de todos los tiempos.

El Bombardero alemán lo sabe. Y no se complica. Al contrario, cuando se le consulta si teme perder el cetro, admite que es algo que va a pasar irremediablemente. Al mismo tiempo, aprovecha para profesar su admiración con el 10 de Argentina. “Me parece bien. El récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido", reveló el histórico 9 germano.

El capitán de la Albiceleste está a un gol de igualar a otro emblema alemán: Gerd Müller. Y a dos de alcanzar al Fenómeno. "Espero que mi récord se bata en este torneo. Con más equipos, hay más partidos y, por lo tanto, más oportunidades de marcar", sentencia el histórico exfutbolista de 48 años, con paso por clubes como Werder Bremen, Lazio y Bayern Múnich.

Además, el exatacante también confesó cuáles son sus dos selecciones favoritas para llegar lo más lejos posible en la máxima cita que se desarrolla en Norteamérica. “Creo que Argentina y Francia llegarán lejos”, sostuvo uno de los grandes referentes del fútbol alemán.

Miroslav Klose sorprendió también al referirse en muy buenos términos y con calidez a Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, quien ahora busca el tetracampeonato de la Albiceleste. “Tengo un gran respeto por él; jugamos juntos en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos”, reveló el oriundo en Opole, que fue compañero del entrenador de Lionel Messi y compañía en la Lazio.

Hoy, el vigente goleador histórico de los Mundiales se desempeña como director técnico del Nuremberg, en la segunda división del fútbol germano, campeonato denominado Bundesliga 2. Ocupa dicho cargo desde mediados de 2024 y es su segunda experiencia como entrenador principal, tras una primera etapa en el SCR Altach de Austria.