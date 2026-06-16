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    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    El director se apoderó del primer lugar de la taquilla con su película encabezada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth. A diferencia de sus anteriores cintas de extaterrestes, es un thriller de conspiración que se pregunta sobre cómo respondería la humanidad ante la evidencia de que esos seres llegaron hace décadas. Aunque ha recibido comentarios entusiastas, también ha dejado desconcertados a parte de los especialistas. En Chile suma alrededor de 100 mil espectadores.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia

    Steven Spielberg está de vuelta en los cines. Cuatro años después de Los Fabelman (2022), la película en la que abordó el divorcio de sus padres y su temprano descubrimiento del cine, el director presenta El día de la revelación, su regreso a otro terreno conocido: la ciencia ficción y las historias sobre vidas extraterrestres.

    Liderado por Emily Blunt y Josh O’Connor, el filme ha tenido un triunfal estreno en las salas. Durante su primer fin de semana totalizó US$ 92,9 millones en el mundo, de los cuales US$ 44 millones corresponden a Norteamérica.

    Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

    En tanto, en Chile también se apoderó del primer lugar de la taquilla. Tras debutar el jueves 11 con más de 17 mil espectadores, terminó el fin de semana con más de 97 mil asistentes, según información a la que accedió Culto.

    De acuerdo con Variety, su presupuesto ascendió a US$ 115 millones (sin contar cerca de US$ 80 millones destinados a la promoción), por lo que debería superar los US$ 300 millones a nivel global para volverse rentable. Una meta posible, pero que por ahora no es una garantía.

    Durante estos primeros días en cartelera el público ha podido constatar que la nueva cinta del director de Tiburón (1975) es algo diferente a lo que se había ofrecido a través de la campaña de marketing. No es una película sobre la llegada de alienígenas al planeta, sino que un thriller de conspiración que gira en torno a cómo la humanidad reaccionaría ante la certeza de que esos seres llegaron hace años y que su existencia ha sido mantenida bajo siete llaves.

    Uno de los protagonistas de la historia es Daniel Kellner (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad que huye junto a su novia, Jane (Eve Hewson). Ambos son foco de la persecución de Noah Scanlon (Colin Firth), el jefe de una compañía de tecnología que mantiene en secreto información que incluso el gobierno estadounidense ignora.

    En otro punto del país, Margaret Fairchild (Emily Blunt), una meteoróloga de Kansas, sufre un accidente mientras está en vivo en televisión. Ese episodio es el primero de varios que la llevarán a cruzarse con Daniel y a convertirse en el blanco de Noah.

    Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

    Con guión de David Koepp y música de John Williams, el realizador continúa una inquietud que ya había abordado en Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y ET (1982), pero la da una vuelta actual, retratando un mundo al borde de la guerra y colmado por las pantallas.

    “Siempre he creído, incluso de niño, que no estábamos solos. Eso es obvio. La gran pregunta es: ¿estamos solos ahora? ¿Y hemos estado solos durante los últimos 80 años? ¿Y realmente hemos estado solos durante los últimos 3000 años?, se preguntó Spielberg ante el público de la última edición del festival SXSW.

    Allí enfatizó que su nuevo largometraje aborda “la dislocación social que podría ocurrir, teológicamente, si se anunciara que no sólo hay evidencia, sino también una interacción que se ha estado desarrollando durante décadas y que apenas ahora estamos descubriendo”.

    Niko Tavernise/Universal Picture

    Crítica a favor (pero con matices)

    Los análisis más entusiastas en torno a El día de la revelación apuntan a que Spielberg sigue en plena forma después de Amor sin barreras (2021) y Los fabelman. Sin embargo, el análisis es algo menos unánime que con esos títulos.

    The Hollywood Reporter indicó que “en cuanto a técnica, Spielberg está en su mejor momento”, deteniéndose en su colaboración con Janusz Kamiński, su director de fotografía desde los años 90. “La cámara se mueve con una gracia y un control que reafirman su reputación como un narrador visual consumado. Para cualquiera que haya disfrutado de sus películas, El día de la revelación será una adición esencial a la rica obra de Spielberg”, agregó.

    “Puede que El día de la revelación no sea el mejor filme de Steven Spielberg: ¿Quién se atrevería a elegir? Pero es el mejor filme que podría haber hecho en este momento, en una época en la que la humanidad se siente desconcertada y sorprendida por un nuevo orden en el que la compasión, la creatividad y el respeto por la naturaleza se han convertido en cualidades que deben ser aplastadas, no cultivadas. El día de la revelación es majestuosa, inquietante y bastante extravagante, aunque su desquicia es probablemente su mayor atractivo”, argumentó la revista Time, advirtiendo que con esta cinta el director “se ha descontrolado un poco, y de forma magnífica”.

    Niko Tavernise/Universal Picture

    Otros, en tanto, percibieron esa extravagancia como un elemento negativo. Por ejemplo, Los Angeles afirmó que “falla estrepitosamente”. “¿De dónde vienen los extraterrestres y por qué están aquí? Quién sabe. El día de la revelación avanza a toda velocidad, con diálogos constantes y explicaciones mínimas”, disparó.

    En un punto algo más intermedio, The A.V. Club planteó: “Si bien El día de la revelación no está a la altura de los altos estándares que (Spielberg) ha establecido, sigue siendo una experiencia emocionante que desafía a la autoridad y suplica al público más empatía, no menos. Aunque no todo encaje a la perfección, El día de la revelación nos recuerda la magia que Spielberg aún guarda bajo la manga, la emoción que él y (David) Koepp pueden aportar a una historia sobre una conspiración gubernamental, la facilidad con la que (Janusz) Kamiński logra inquietar al público con el más mínimo destello de lente, y lo emocionante que resulta escuchar la nueva banda sonora de (John) Williams”.

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