Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

Santiago, 11 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el alcalde de Independencia, firma el proyecto de ley de Regimen de Responsabilidad Parental. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast concretó este martes nuevos ajustes en el elenco de subsesecretarios de su administración.

Según pudo conocer La Tercera, este martes se terminó de zanjar la salida de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro (RN), mientras que, en paralelo, se ratificó a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencias.

Esta última se desempeñaba en calidad de subrogante desde la salida de Rafael Araos y ahora asumirá de manera definitiva.

Su llegada formal al Ministerio de Ciencia se concretó en abril, cuando fue anunciada como jefa de la División de Tecnologías Emergentes por la ministra Ximena Lincolao. Antes de eso, la misma jefa de la cartera de Ciencia acudía a reuniones junto con Rossi y la presentaba como “su mano derecha” mientras no se oficializaba su entrada oficial.

La relación entre Rossi y Lincolao data desde hace prácticamente una década, cuando se conocieron en Estados Unidos en el marco de iniciativas de innovación y conexión internacional para dichos fines.

En el caso de la salida de Castro, se da tras varias diferencias al interior de la cartera con la ministra Judith Marín.

Hace unos semanas, incluso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) -cercana a Castro- le pidió directamente al Presidente intervenir en el quiebre dentro del ministerio, lo que desató una serie de intercambios entre RN y el Partido Cristiano.

Según fuentes de la cartera, la competencia entre ambas llegó incluso al plano de la exposición pública, con disputas respecto de quién tenía mayor protagonismo en las actividades y anuncios vinculados al ministerio.

Otros, en tanto, apuntan a un clima interno cada vez más complejo producto de despidos y salidas de funcionarios. Un ejemplo de ello fue la renuncia de la directora de Comunicaciones, Nathaly Álvarez, quien dejó el cargo pocos meses después de asumir, molesta por desvinculaciones que, a su juicio, afectaban el funcionamiento de los equipos.

Las mismas fuentes sostienen que la tensión entre ambas autoridades también provocó roces entre los equipos de una y otra.

Castro denunció la situación del ministerio en varias instancias dentro de RN, en donde hizo ver su quiebre con la ministra , apuntando -entre otras cosas- a que ha tenido poca autonomía para ejercer su cargo y que su relación con Marín se había vuelto insostenible.

En ese contexto, una de las últimas polémicas se dio después de que la asociación de funcionarias del ministerio saliera en defensa de Marín, acusando que desde RN se estaba inventando un conflicto dentro de la cartera.

El Presidente Kast, según fuentes del oficialismo, conversó ayer la salida de la subsecretaria con dirigentes de RN. Esto, con el objetivo de evitar abrir nuevos flancos con esa colectividad.