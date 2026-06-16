Adiós al criterio Steinert: Ministerio de Seguridad pone fin a reportes semanales de homicidios y los entregará mensualmente

Como todos los lunes, esta jornada, el gobierno debía entregar un nuevo reporte semanal de homicidios. Sin embargo, la entrega de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) no se publicó.

Se trataba del décimo reporte desde que el pasado 13 de abril la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la ahora exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana (Libertaria), anunciaron la entrega del informe de víctimas de homicidios cada siete días.

Las dos exautoridades de Seguridad, Trinidad Steinert y Ana Victoria Quintana. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Pero con la llegada del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), y posterior desembarco del subsecretario, Gonzalo Guerrero, a la SPD, los criterios cambiaron. Así, este lunes se puso fin a la entrega semanal del reporte de víctimas de homicidios, el que era informado todas las semanas por el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), dependiente de la subsecretaría que encabeza Guerrero.

El cambio en el criterio fue informado por la SPD, quienes señalaron a este medio que “el Ministerio de Seguridad Pública informa que el Observatorio de Homicidios (OH) adoptará un esquema de publicación mensual de cifras preliminares de homicidios consumados en Chile”.

Respecto a las razones, desde la repartición encabezada por Guerrero explicaron que “el cambio responde a criterios técnicos y metodológicos”.

“Tratándose de un delito de baja frecuencia estadística, el corte mensual permite entregar datos con mayor estabilidad, comparabilidad y contexto interpretativo. Los registros de homicidios son además dinámicos y requieren procesos de validación interinstitucional que se ven mejor reflejados en un reporte consolidado”, agregaron.

Gonzalo Guerrero Valle, nuevo subsecretario de Prevención del Delito.

El giro del gobierno

El criterio fijado por las removidas exautoridades había generado una serie de críticas por parte de expertos en materia de seguridad, precisamente, por los problemas metodológicos que podría generar la entrega semanal y preliminar de las estadísticas de víctimas de homicidios.

Lo anterior, porque dado el tipo de delitos, el avance de las investigaciones puede variar el número de personas que fallecieron a causa de este ilícito, lo que podría generar cambios en las cifras finales, generando confusiones.

Ante esas críticas, el criterio de Steinert y Quintana fue defendido ampliamente por la exsubsecretaria, quien sostenía que se trataba de una medida de “transparencia” solicitada por el Presidente José Antonio Kast.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Dentro de nuestras políticas nos enfocamos particularmente en la transparencia que se debe tener al momento de trabajar, teniendo en consideración que nuestra población tiene la madurez para entender la situación de crisis en que nos encontramos”, aseguró Quintana el 13 de abril cuando se anunció la polémica medida.

En entrevista con T13 Radio, la entonces subsecretaria aseguró que “la verdad, fue una instrucción que recibimos de parte del propio Presidente Kast, dentro de lo que son las políticas públicas que se están implementando y que se seguirán implementando, una de ellas tiene que ver con la transparencia. Eso es transparencia en los datos, transparencia en la forma en que está actuando el gobierno, transparencia en las medidas que se están tomando”.

Las explicaciones de la ahora exsubsecretaria, incluso le abrieron un flanco a Quintana, quien en entrevista con 24 Horas aseguró que el reporte semanal se tomó para que las personas “tomaran resguardos”, lo que generó cuestionamientos de parte de la oposición, quienes la acusaron de hacer un llamado a la “autotutela”. A pesar de aquello, la exsubsecretaria descartó esa interpretación y explicó las razones de esa decisión.

“Estamos otorgando una foto del momento actual, eso permite que las usemos como insumo”, afirmó en T13 Radio.

Homicidios a la baja

Si bien esta semana la cifra semanal de homicidios no se entregó, el ministro Arrau sí reportó -tras el comité policial de todos los lunes- las estadísticas de estos delitos hasta la fecha, la que coincide con la entrega del noveno reporte de la semana pasada.

Imagen: Ministerio de Seguridad.

Según reportó el titular de Seguridad, desde el 1 de enero y hasta el 7 de junio hubo un total de 396 víctimas de homicidio, cifra menor a los 459 fallecidos que había en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída del 13,7% en los fallecidos a causa de este ilícito.

En ese sentido, desde la SPD destacan que “tal como informó el ministro, las cifras preliminares muestran que durante 2026 los homicidios han disminuido respecto del mismo período de 2025. Es una señal positiva, pero no corresponde tratarla con exitismo: detrás de cada cifra hay una víctima y una familia. Nuestro deber es informar las bajas y las alzas con el mismo rigor, actuar sobre la evidencia y trabajar para que esta disminución se sostenga en el tiempo”.