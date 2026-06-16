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    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    En una votación dividida de los ministros del máximo tribunal, se determinó sumar 42 causas a las 14 que ya estaban en la misma situación desde la semana pasada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    28 Mayo 2026 Fachada Palacio de Tribunales, Corte Suprema, Foto: Andres Perez Andres Perez

    En el Palacio de Tribunales, la mañana de este martes se efectuó una reunión del Pleno de la Corte Suprema en la que se evaluó la remoción de jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica.

    Esto, en relación a los sumarios administrativos respecto a los casos de 104 jueces en los que se constató que incurrieron en este tipo de conductas.

    Tal como explicó en entrevista con La Tercera, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, los sumarios fueron revisados “para tomar definiciones”.

    Poco antes de este mediodía, la ministra Chevesich realizó una vocería para explicar la deliberación que realizaron los ministros.

    “En la audiencia de hoy se acordó en votación dividida lo siguiente: se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate. Como éramos 16, ocho estábamos por abrir cuaderno de remoción y ocho por no abrirlo. Ahora lo que corresponde es notificar la resolución adoptada y acto seguido, se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le pide informe al juez o jueza a quien se trate y también a la corte de apelación respectiva”, explicó la presidenta de la Suprema.

    Chevesich recordó que la semana pasada analizaron las apelaciones de 15 jueces a sanciones disciplinarias de distinto orden impuestas por sus cortes.

    “La Corte Suprema confirmó dichas resoluciones en esa oportunidad y en 14 de dichos procesos se dispuso a abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlos y en uno de ellos no lo decretó por estimar que la conducta no lo ameritaba”, precisó.

    De esta forma, son 56 los jueces que arriesgan su expulsión del Poder Judicial por el mal uso del permiso médico.

    La jueza Chevesich explicó que la finalidad de la intervención del máximo tribunal apuntó a “evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo”.

    “El bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial. Y la Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”, planteó.

    El martes 9 de junio se analizaron 25 investigaciones disciplinarias en que se dispuso la absolución y la Corte Suprema desestimó abrir cuaderno de remoción en esos casos por concluir que no lo ameritaba, considerando que trata de miembros de la judicatura que estando en el extranjero con feriado o permiso se enfermaron o que al llegar al país se constató que se habían contagiado con Covid-19.

    Lee también:

    Más sobre:Corte SupremaPoder JudicialGloria Ana ChevesichLicencias médicas

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