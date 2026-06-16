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    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que "se insiste en su permanencia como embajador, entonces yo supongo que el canciller pudiese tener también algún tipo de conocimiento de estos hechos que justifiquen su permanencia".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Gabriel Zaliasnik. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    La comisión investigadora del estallido social acordó durante la mañana de este martes citar al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar los antecedentes relacionados con el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

    Según señaló el diputado Daniel Manouchehri (PS), “los reportajes han dado a conocer hechos que son relevantes, en donde el embajador, en una conversación con el señor Hermosilla, han señalado que durante el estallido social querían cortar los teléfonos, por ejemplo, cortar el internet de la gente. O señalaron también en estos reportajes que durante el estallido social se planteaba hacer interceptaciones telefónicas a opositores políticos, espionaje político, se llama eso”.

    “Creo que son hechos que son bien relevantes, porque tal vez el embajador Zaliasnik o el canciller, representando al señor Zaliasnik, pueden tener alguna buena razón para hacer eso, quizás la desconocemos, quizás hay antecedentes que nosotros no conocemos y esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Creo que sería importante que ellos pudiesen referirse a eso”, agregó.

    Asimismo, Manouchehri abordó la permanencia de Zaliasnik como embajador a pesar de la investigación señalando que “se insiste en su permanencia como embajador, entonces yo supongo que el canciller pudiese tener también algún tipo de conocimiento de estos hechos que justifiquen su permanencia”.

    En la misma línea, la diputada Lorena Pizarro (Partido Comunista) expresó que " me interesa saber qué información tenía para solicitar aquello y por lo tanto, qué tanto se pudo prevenir lo que supuestamente señala esta comisión".

    “Yo creo que si todas y todos los que estamos acá tenemos el afán de conocer lo que sucedió en ese periodo, es fundamental que estas dos autoridades sean convocadas y como son autoridades, por lo tanto podemos hacerlo”, añadió.

    Más sobre:Estallido SocialCancillerEmbajadorGabriel Zaliasnik

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