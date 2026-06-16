Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social
“Por instrucción del ministro del Interior estamos llevando una revisión de todos los casos", informó desde La Moneda el subsecretario de la misma cartera, Máximo Pavez.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este martes que Benjamín Huerta Escobar, recientemente detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle, dejó de ser uno de los beneficiados por la pensión de gracia que otorgó el Estado a las víctimas del estallido social de 2019.
“Esa pensión que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026, por lo tanto, ya no es beneficiario de pensiones de gracia”, detalló desde La Moneda.
Dicho eso, el subsecretario afirmó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “está trabajando en una revisión completa respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019″.
“Por instrucción del ministro del Interior estamos llevando una revisión de todos los casos que sean respecto de personas que son beneficiarios con pensiones de gracia, nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República", añadió.
“Esto es algo que nosotros hacemos desde el día uno, y cuando hayan novedades las vamos a comunicar concretamente”, continuó.
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