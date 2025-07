Julio Jorquera, el chileno que brilla en Netflix con la serie Delirio: “Jamás me he asustado”

Julio Jorquera es probablemente uno de los chilenos que ha dirigido más series durante la última década. Partió en 2014 con Pulseras rojas, una producción de TVN sobre seis jóvenes con diferentes enfermedades que coinciden en un hospital infantil. Ese título, adaptación de la ficción española del mismo nombre, fue su primera colaboración con Andrés Wood; luego vendrían Ramona, Mary & Mike y Dignidad.

Durante ese recorrido incorporó y pulió sus destrezas en un hábitat que no era el suyo. Su cuna era el cine, como lo manifestó en su premiado largometraje debut, Mi último round (2010). Desde su perspectiva, su llegada al mundo de las series fue una posibilidad de continuar haciendo cine.

Foto: Pablo Vásquez R.

“Yo creo que ahora eso ha cambiado un poco. Las series han tomado un lugar muy importante en el hacer, porque de alguna manera las empresas de streaming han sido más provocadoras con lo que quieren contar”, explica.

No es coincidencia que sus últimos tres estrenos sean producciones de servicios de streaming (Noticia de un secuestro, Baby Bandito, Delirio) y que la más reciente sea el resultado del éxito de las dos primeras.

Basada en la novela homónima de la colombiana Laura Restrepo, Delirio es fundamentalmente la historia de dos personajes, Agustina (Estefania Piñeres) y Aguilar (Juan Pablo Raba), su marido. Él, un profesor universitario, llega de un viaje y descubre que su esposa ha perdido la cordura. Con el fin de despejar el misterio, comienza a indagar en los traumas del pasado familiar de su pareja.

Estrenada hace ocho días en Netflix, se ha encumbrado entre las series más vistas de la plataforma. Ha sido un hit en Colombia, pero también en Polonia, Ecuador, Panamá, Hungría, Polonia y Chile.

De vuelta en Santiago tras el estreno de la serie en Bogotá, Jorquera habla con Culto sobre ese proyecto, adelanta la segunda temporada de Baby Bandito y reflexiona sobre su recorrido en la industria.

-Si tuviera que simplificar, ¿su llegada a Delirio se explica por su participación en Noticia de un secuestro? ¿Hubo otros factores?

Yo creo que fue muy importante Noticia de un secuestro. (Por otro lado) Baby Bandito fue un puente para conectarme con Netflix. A través de ese trabajo con ellos, de esa comunicación, se abre esta ventana hacia otro horizonte. Un horizonte que ya había conocido era Colombia, donde había trabajado. Tenían una adaptación y siento que buscaban algo distinto, una mirada distinta. Creo que eso tiene que ver con la mirada que hicimos nosotros con Andrés Wood en Noticia de un secuestro. Eso sin duda es lo que conecta.

-¿Netflix lo contactó para hablar específicamente de este proyecto?

Primero hablaron conmigo desde TIS. TIS era la productora que hizo el servicio de producción de Noticia de un secuestro. Yo había trabajado con ellos antes, pero desde otro lugar. Había terminado de trabajar con Netflix recién en Baby Bandito, y los guionistas y showrunners de la serie, Verónica Triana y Andrés Burgos, fueron guionistas de Noticia de un secuestro. El ofrecimiento primero fue si quería irme a trabajar a Colombia. Me dicen que es Delirio, la novela. No te dan mucha más información. Y ahí me leí la novela, y dije: ¿cómo se va a hacer esto? Porque es una novela muy compleja.

Foto: Pablo Vásquez R.

-Le surgieron preguntas.

Después uno va entendiendo. Uno primero intenta racionalizar todo. Y yo creo que en Delirio no había que ser tan racional. Y ahí como que encajé perfecto. No sé si buscaban eso de mí, o es algo a lo que me acoplé por el azar y por la vida, pero me sentí muy cómodo. Trabajo mucho desde la intuición, no soy tan racional al momento de filmar. Puedo ser racional antes, en los guiones, en la escritura, pero al momento de filmar soy más como un cazador de emociones, más que tener la planificación. A mí me gusta un poquito más el caos, porque siento que ahí es donde voy a encontrar los elementos que necesito para ir construyendo la historia que se quiere narrar. Y eso lo he ido descubriendo en mi hacer. En mi hacer siempre nado contra la corriente. Entonces cuando la leí dije: ya, esto de alguna manera se va a hacer. No me asustó. Y dije: esto quizás puede ser un lugar cómodo para mí. Quizás me siento más cómodo ahí que al hacer algo como Baby Bandito, por ejemplo. A mí se me hace más difícil hacer Baby Bandito que hacer algo como Delirio.

-¿Por qué?

Porque en Baby Bandito iba aprendiendo los códigos, porque no era el cine que quizás uno ve. Yo me siento mucho más cómodo en el drama o en el thriller. Pero Baby Bandito pa mí fue una experiencia increíble y de alguna manera he ido dominando ese género y me siento muy cómodo. Ahora en la segunda temporada de Baby Bandito, que estamos haciendo, me siento muy cómodo. Quizás al principio me costó, pero después me fui soltando. Y tiene que ver con eso, con que me gusta dejarme sorprender con lo que ocurre. Por eso el rodaje para mí es demasiado importante. Eso te marca la diferencia. Uno piensa las cosas de una manera, pero no siempre suceden como uno las piensa.

Pablo Arellano / Netflix

-Decía que no se asustó tras leer la novela.

No, jamás me he asustado. He tenido eso en mi vida. Por ejemplo, Dignidad era una serie con alemanes y chilenos, y yo no hablaba alemán y pude dirigir la serie sin problemas. Creo que ese fue un punto que a mí me dio mucha seguridad en lo que estaba haciendo. Porque es extraño estar escuchando sin saber qué se está diciendo. Uno obviamente tiene el guión y todo, pero puede ser un desastre. Pero ahí me di cuenta que esto era como la música.

-¿Cuáles cree que son las claves detrás de todo el éxito que está teniendo Delirio?

Yo creo que la salud mental es un gran punto. Lo otro es que es una historia de amor, que siempre es importante, pero creo que es lo de la salud mental. Varias personas me han dicho que han visto Delirio y que conectan con eso, como que se angustian. O que padecen de una enfermedad o tienen a alguien que tiene alguna enfermedad y conectan con eso. Conectan también con los tiempos muertos de la serie. Hay gente que se emociona con la escena en que Aguilar le seca el pelo a ella. Hay algo ahí. En el diario vivir hay una vertiginosidad, pero Delirio de alguna manera te lleva para otro lado.

Luego, a través de correo electrónico, Jorquera comparte otra idea que sirve como complemento. “Siento que esa conexión tiene mucho que ver con la fragilidad: Agustina es un personaje que no sólo enfrenta adversidades, sino que está quebrado y necesita ser comprendido. No es frecuente encontrar algo así; la convención habitualmente dice lo contrario”.

Foto: Pablo Vásquez R.

La vida en un rodaje

El rodaje de Delirio en Colombia mantuvo ocupado al director nacional entre mayo y julio de 2024. Esa fue la primera vez que estuvo en el extranjero sin otros colegas chilenos (los montajistas Javier Estévez y Álvaro Solar y los músicos José Miguel Miranda y José Miguel Tobar, quien se unieron al proyecto por su recomendación, no estuvieron a diario en el set), pero, según cuenta, no experimentó la soledad.

“Es un país que conocía, pero lo que pasa es que la gente allá es demasiado cariñosa. Entonces es imposible sentirte solo. Hay algo que me gusta mucho y que los diferencia mucho de nosotros: ellos se resisten a ser tristes. Y eso es maravilloso. Uno siempre está muy bien acogido, te tratan muy bien”, señala.

De todos modos, reconoce que por momentos echó de menos a Andrés Wood, María Elena Wood, Patricio Pereira y otros colaboradores a los que conoce desde hace años. “La compañía creativa siempre se extraña. Yo lo pasó muy bien trabajando con ellos. Me divierto mucho. Es como una familia”.

-¿Se hace una idea de hacia dónde puede llevarlo lo bien que le ha ido a Delirio?

Trato de no pensar en eso. Siempre he trabajado, me encanta trabajar. Una cosa te puede llevar a otra, o puede que no, pero a mí me hace muy contento trabajar. Para mí es el lugar en el que me siento más cómodo. Por eso he elegido de alguna manera lo que uno hace, porque me siento mucho más cómodo en ese universo, incluso que en la realidad. Me atrae mucho más estar ahí trabajando, escribiendo, ayudando. Mi vida es súper simple. Me gusta más lo otro. Siento que ahí está la aventura para mí. Prefiero siempre estar trabajando y hacer lo que sea, ya sea aquí o en otro lado.

Juan Felipe Rubio/Netflix

-¿No le quita el sueño hacer una serie para la industria anglo?

Me encantaría. Mientras más grande el desafío, obviamente mejor. Pero finalmente lo que me obsesiona es el trabajo. Y que lleguen proyectos que de alguna manera te puedan ayudar en la carrera que uno quiere formar. Porque también puede ser un proyecto que no te ayude.

-Lo pregunto porque se ha vuelto cada vez más frecuente que realizadores chilenos dirijan series en inglés. Ha ocurrido con Marcela Said, Pablo Larraín y Marialy Rivas. Si es que esa oportunidad llega, ¿la tomaría?

Sí, obviamente. Si a mí me dicen que hay que ir a filmar a la China, me voy a la China a filmar. Esa es mi vida. Afortunadamente lo he podido hacer. Pero me encanta el rodaje, me encanta filmar, me encanta estar en eso. Lo paso bien ahí, me entretengo.

-¿La idea de un segundo largometraje ha quedado postergada de manera natural?

Mira, se ha dado (de ese modo) porque afortunadamente he tenido mucho trabajo. Para hacer una película uno tiene que estar como obsesionado. Cuando hice Mi último round estaba obsesionado con Mi último round. Sin dinero, sin nada, había que buscar que confiaran en ti. Es una energía demasiado grande (la que hay que dedicar). Afortunadamente eso después me trajo poder empezar a hacer series y poder vivir de eso. Una película requiere de mucho tiempo, y me ha tocado estar ocupado como para decir: ahora voy a parar y voy a hacer una película. Quizás en algún minuto tenga que tomar una decisión así.

-Después del estreno de El Eternauta, Netflix admitió que ocupó inteligencia artificial generativa en una escena de esa serie. Ese es un debate en desarrollo en la industria audiovisual. ¿Tiene una postura al respecto?

Yo creo que es muy útil. Creo que sería un sesgo pensar que no. Siento que ya estamos en un punto de no retorno, no podemos volver atrás. Eso nos va a cambiar la perspectiva de todo, desde cómo se hace una película hasta la política. Creo que más que con lo creativo, tiene que ver con lo productivo. Si uno lo entiende desde lo productivo, puede ser muy útil.

-¿Cree que se puede hacer una distinción entre esos conceptos?

Sí, creo que sí. En el fondo creo que esto va a agilizar la velocidad de todo. Las películas se van a hacer en menos tiempo. Pienso de esa manera. No la veo como un enemigo.

-¿Qué puede adelantar sobre la segunda temporada de Baby Bandito?

No mucho.

-¿Pero quedó más contento que con la primera temporada?

Estoy muy contento con la segunda temporada. Nunca estoy contento ni con una ni con la otra, porque todavía estamos en proceso de postproducción y todavía estoy trabajando en eso. Ya cuando entren todos los capítulos en la plataforma, hay que pensar en otra cosa.

Foto: Pedro Rojas/Netflix

El nuevo ciclo de Baby Bandito es la primera vez que tiene la posibilidad de dirigir la segunda temporada de una historia, una posibilidad que estuvo cerca con Dignidad, pero que la pandemia derribó.

Ese hito en su carrera le permite elaborar una reflexión más amplia: “Lo que ocurrió con Baby Bandito, y que no había ocurrido en ninguno de los otros casos, es la cantidad de gente que vio la serie. Poder conectar con la audiencia era uno de los desafíos que tenía. Que haya ocurrido con Baby Bandito, y esté ocurriendo con Delirio, es maravilloso. Quiere decir que los objetivos que me he puesto se han ido cumpliendo”.