Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

Tras haber repletado hace un par de años dos veces el Movistar Arena con presentaciones totalmente vendidas, la. banda alemana que expandió el power metal, Helloween, regresa al país donde reúne a una de las comunidades de fanáticos más poderosas, apasionadas y activas del mundo.

La agrupación confirma su esperado regreso a Chile el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, reviviendo una histórica conexión con el público nacional tras sus conciertos completamente sold out en 2018 y 2022 en el mismo recinto.

En el marco de su gira “40 Years Anniversary”, la banda desplegará una batería de himnos cargados de potencia que han marcado varias generaciones de sus fanáticos, repasando las grandes piezas de su catálogo junto a nuevas canciones de su más reciente álbum “Giants & Monsters”, donde vuelven sobre la fórmula que los ha tenido en la cima del rock de guitarras.

La venta de entradas comenzará este jueves 11 de diciembre, a las 15:00 horas, exclusivamente en la plataforma PuntoTicket.