Arsenal supera la férrea resistencia de Sunderland y mantiene el arranque perfecto en la Premier League

El campeón de la Premier League sigue con tranco perfecto en el inicio de la temporada. El Arsenal, en su visita al Stadium Of Light, superó la férrea resistencia del Sunderland y festejó un 2-0 que los pone en lo más alto de la tabla de posiciones. Son cuatro victorias en cuatro fechas disputadas, con apenas un gol en contra. Jerarquía absoluta.

Los Gunners tumban el muro del Sunderland

Desde el comienzo, los londinenses acusaron el desgaste de la excursión a mitad de semana a Nápoles. Por la UEFA Champions League, el elenco de Mikel Arteta había debutado con el pie derecho al vencer por 1-0 a los italianos, pero gran parte del plantel había quedado exhausto por la exigencia en el húmedo sur del país transalpino.

Este cansancio se percibió, principalmente, durante la primera mitad. El trío de ataque compuesto por Havertz, Saka y Tzolis no lograba bascular ante el muro defensivo de los locales, que apostaban a aguantar y jugar largo. Brian Brobbey, la gran referencia en ofensiva de los Black Cats, se fajaba con Magalhaes y Konsa, haciendo aún más rocoso el trámite del partido.

Por minutos, el transcurso del duelo tenía más roce que fútbol propiamente tal. De hecho, en una de las primeras acciones del segundo tiempo, ocurrió una acción altamente discutida por la serie de empujones que se daban en el área.

A raíz de un supuesto agarrón de Konsa sobre Ballard, el árbitro sancionó penal y puso en aprietos a los Gunners. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Enzo Le Fée, pero se encontró con el portento del golero David Raya. El español, con el guante izquierdo y la ayuda del vertical, evitó un 1-0 que podía ser letal.

Al dejar escapar una chance tan clara, el Arsenal le hizo pagar al Sunderland su error. Y es que solo minutos después del penal, Bruno Guimaraes marcó un golazo al ángulo para el delirio del vigente campeón del fútbol inglés (58′). El brasileño, que llegó como refuerzo estrella durante este mercado de pases, hizo valer los 87 millones de euros que se pagaron por su carta.

Tras la apertura de la cuenta, fue momento para sostener y seguir batallando en el cuerpo a cuerpo. Los Gunners intentaron sorprender a través del contraataque, sin embargo, recién tuvieron su premio en el cierre. En la última jugada del partido, Saka se fue mano a mano, lo desestabilizaron y se sancionó penal. Pese a su noche errática, desde el punto de cal no falló.

Con este importante resultado que saca adelante en el Stadium Of Light, el Arsenal llega a los 12 puntos y mantiene el invicto. Solo el Manchester City puede igualarlo en puntaje, pero debe ganar al United en el derbi de la ciudad.