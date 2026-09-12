Oliver Solberg sostiene el liderato de la clasificación general tras una intensa jornada del Rally Chile Biobío 2026

Una intensa jornada tuvieron este sábados los pilotos presentes en el Rally Chile Biobío 2026. La competencia tuvo este día seis nuevas etapas que encendieron la lucha por el título del WRC.

Los caminos de la zona volvieron a poner a prueba a los binomios. Así como el viernes la lluvia que se registró durante la noche dejó algunas acumulaciones de agua y barro que hicieron que los coches perdieran adherencia, este sábado se encontraron con un camino más seco, pero con complicaciones por la tierra suelta y el desgaste de los neumáticos.

Así lo dejaba claro desde un primer momento el sueco Oliver Solberg, quien finalizó el viernes como líder. “No resulta muy cómodo. El terreno es muy resbaladizo y se siente muy suelto. El equilibrio no era el adecuado y sufríamos mucho subviraje. No es como ayer”, comentó tras los primeros kilómetros.

Luego, en la jornada de la tarde, los caminos ya estaban más secos, pero no pudo evitar los problemas de subviraje del coche.

“Es complicado. Probé algo en el coche con los neumáticos duros. La parte trasera va mejor, sin duda, pero la delantera no acompaña y me cuesta encontrar buenas sensaciones. No ha sido lo ideal. Intenté cuidar los neumáticos en el tramo anterior y conducir mejor en este”, expuso tras la etapa 11 en la que se impuso con un tiempo de 15:08.9.

Y a pesar de todo lo anterior, Solberg se las arregló para defender el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 2:17:09.5 quedando por delante de Elfyn Evans (+19.1) y Sébastien Ogier (+20.4), quienes completan el podio provisional.

El abandono de Thierry Neuville

Otro de los hechos que marcaron la jornada sabatina del Rally Chile Biobío 2026 fue el abandono de Thierry Neuville tras sufrir un accidente en la primera etapa de este sábado.

El belga perdió el control de su vehículo en el kilómetro 8,3 de la etapa Pelún 1. A raíz de esto, Neuville, quien había ganado la etapa 3 en el sector de Hualqui, debió dejar la competencia ante los destrozos del vehículo. La buena noticia fue que ni él ni su copiloto sufrieron lesiones de consideración.

Al momento del accidente, el europeo se ubicaba en el sexto lugar de la clasificación general.