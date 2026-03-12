Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada. Foto: @atpchallenger

Christian Garin (90° del ranking ATP) quedó eliminado en la primera ronda del Challenger 175 de Punta Cana, en República Dominicana. El chileno cayó por doble 6-4 ante el checo Dalibor Svrcina (109°), en un partido que se extendió por una hora y 39 minutos.

La derrota completó una ronda negativa para los tenistas nacionales en el torneo, luego de las tempranas eliminaciones de Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (154°).

Garin, séptimo sembrado del certamen, comenzó de buena manera el encuentro tras quebrar el servicio de su rival en el primer juego. Sin embargo, Svrcina reaccionó rápidamente y recuperó el rompimiento en el cuarto game para igualar el marcador. Cuando el set parecía encaminarse a un cierre ajustado, el checo tuvo su segundo break en el décimo juego y selló el parcial por 6-4.

El segundo set tuvo un desarrollo irregular. Svrcina consiguió dos quiebres consecutivos y tomó una ventaja de 5-1 que parecía sentenciar el partido. No obstante, Garin reaccionó y recuperó ambos breaks, quedando con su servicio para igualar el marcador.

En ese momento, el chileno no logró sostener la ventaja y volvió a ceder su saque, permitiendo que Svrcina cerrara el partido con otro 6-4.

Con esta caída, el ex 17° del mundo suma seis derrotas en siete partidos durante la temporada 2026. Ahora, el ariqueño espera disputar el Masters 1000 de Miami, torneo que comienza el 18 de marzo. Si no juega el certamen norteamericano, su próximo desafío sería el Challenger 100 de Sao Paulo, programado para el 23 de marzo.