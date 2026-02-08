En su primera titularidad: revisa el gol de Eduardo Vargas ante Huachipato en su retorno a la U.

Eduardo Vargas marcó su primer gol con la U en su retorno a Chile, catorce años después de su última etapa en el equipo estudiantil. El delantero es titular en el duelo ante Huachipato y abrió la cuenta a los 13 minutos. Pasaron 5.165 vuelva a convertir por la escuadra laica.

La anotación se produjo tras un centro desde la izquierda del debutante Diego Vargas. El envío impactó en el poste vertical y el rebote quedó sobre la línea de gol, donde Turboman estuvo atento para empujar el balón con un certero cabezazo y decretar el 1-0 para los azules. Fue la primera conquista del atacante desde su regreso al club y también su primer partido como titular en esta nueva etapa.

En Universidad de Chile, Francisco Meneghini debió rearmar el equipo ante las suspensiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, además de la baja de Octavio Rivero por molestias en la rodilla. En ese escenario, Vargas asumió el rol de centrodelantero y respondió con la anotación que abrió el marcador.