SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

    El conjunto azul, antecedido por una complicada semana tras los incidentes en el Nacional, se medirá con el cuadro acerero en Talcahuano.

    Foto: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Huachipato 0-1 U. de Chile

    Actualiza el relato

    Paradón de Castellón

    17′. Gran jugada colectiva de Huachipato que terminó con un ajustado remate de Cañete, pero Castellón evitó el empate con un tapadón.

    Gol de la U

    13′. Gran centro de Diego Vargas que impactó en el palo. La pelota se paseó por la línea y un despierto Eduardo Vargas aprovechó para marcar la apertura de la cuenta.

    Gol anulado a Huachipato

    9′. Centro de Gutiérrez que es conectado por Lionel Altamirano. El atacante definió de gran manera por sobre Castellón, pero el tanto fue anulado por una clara posición de adelanto.

    Preocupación en el área azul

    8′. Doble intervención de Castellón. El portero achicó de gran manera y después contuvo un potente remate.

    Lo tuvo la U

    4′. Gran centro del juvenil Diego Vargas para Eduardo Vargas, que conecta de cabeza pero la pelota se va por sobre el arco.

    Inicia el partido

    1’. Ya se juega en Talcahuano. Huachipato se mide con la U.

    Salen los equipos a la cancha

    Los equipos ya pisan el terreno del CAP de Talcahuano.

    El equipo de la U:

    La oncena de Huachipato

    Las bajas complican a ambos

    El portero Rodrigo Odriozola será la gran ausencia de Huachipato para recibir a la U. El joven Sebastián Mella, de 20 años, será el encargado de reemplazarlo. Jaime García depositó la confianza en el arquero titular de la selección chilena en el pasado Mundial Sub 20.

    Meneghini tiene una labor algo más compleja. No podrá contar con Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, ambos expulsados ante Audax Italiano. Tampoco estará Octavio Rivero, que presentó molestias en la rodilla. Eduardo Vargas será el centrodelantero titular.

    También realizó una serie de sustituciones por decisión técnica, como la salida del equipo del paraguayo Lucas Romero. Aunque la mayor novedad es la inclusión del joven lateral izquierdo Diego Vargas, quien realizará su debut profesional.

    Dos equipos que necesitan ganar

    Huachipato busca sumar de a tres luego de caer ante Cobresal en el estreno.

    En tanto, la U llegó antecedido por una compleja semana. Los incidentes en el Nacional, en el empate ante Audax Italiano, generaron una serie de problemáticas en la institución azul. De hecho, también trajo consecuencias para los acereros, que no pudieron contar con público para recibir a los estudiantiles.

    No obstante, en el sentido deportivo específicamente, Francisco Meneghini va por su primera victoria al mando de Universidad de Chile.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar y reubica a presos involucrados

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Lo más leído

    1.
    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    2.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    3.
    Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

    Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

    4.
    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar y reubica a presos involucrados
    Chile

    Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar y reubica a presos involucrados

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

    Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD
    Mundo

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra