En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

Las bajas complican a ambos

El portero Rodrigo Odriozola será la gran ausencia de Huachipato para recibir a la U. El joven Sebastián Mella, de 20 años, será el encargado de reemplazarlo. Jaime García depositó la confianza en el arquero titular de la selección chilena en el pasado Mundial Sub 20.

Meneghini tiene una labor algo más compleja. No podrá contar con Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, ambos expulsados ante Audax Italiano. Tampoco estará Octavio Rivero, que presentó molestias en la rodilla. Eduardo Vargas será el centrodelantero titular.

También realizó una serie de sustituciones por decisión técnica, como la salida del equipo del paraguayo Lucas Romero. Aunque la mayor novedad es la inclusión del joven lateral izquierdo Diego Vargas, quien realizará su debut profesional.