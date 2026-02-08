En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato
El conjunto azul, antecedido por una complicada semana tras los incidentes en el Nacional, se medirá con el cuadro acerero en Talcahuano.
Minuto a minuto
Huachipato 0-1 U. de Chile
Paradón de Castellón
17′. Gran jugada colectiva de Huachipato que terminó con un ajustado remate de Cañete, pero Castellón evitó el empate con un tapadón.
Gol de la U
13′. Gran centro de Diego Vargas que impactó en el palo. La pelota se paseó por la línea y un despierto Eduardo Vargas aprovechó para marcar la apertura de la cuenta.
Gol anulado a Huachipato
9′. Centro de Gutiérrez que es conectado por Lionel Altamirano. El atacante definió de gran manera por sobre Castellón, pero el tanto fue anulado por una clara posición de adelanto.
Preocupación en el área azul
8′. Doble intervención de Castellón. El portero achicó de gran manera y después contuvo un potente remate.
Lo tuvo la U
4′. Gran centro del juvenil Diego Vargas para Eduardo Vargas, que conecta de cabeza pero la pelota se va por sobre el arco.
Inicia el partido
1’. Ya se juega en Talcahuano. Huachipato se mide con la U.
Salen los equipos a la cancha
Los equipos ya pisan el terreno del CAP de Talcahuano.
El equipo de la U:
La oncena de Huachipato
Las bajas complican a ambos
El portero Rodrigo Odriozola será la gran ausencia de Huachipato para recibir a la U. El joven Sebastián Mella, de 20 años, será el encargado de reemplazarlo. Jaime García depositó la confianza en el arquero titular de la selección chilena en el pasado Mundial Sub 20.
Meneghini tiene una labor algo más compleja. No podrá contar con Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, ambos expulsados ante Audax Italiano. Tampoco estará Octavio Rivero, que presentó molestias en la rodilla. Eduardo Vargas será el centrodelantero titular.
También realizó una serie de sustituciones por decisión técnica, como la salida del equipo del paraguayo Lucas Romero. Aunque la mayor novedad es la inclusión del joven lateral izquierdo Diego Vargas, quien realizará su debut profesional.
Dos equipos que necesitan ganar
Huachipato busca sumar de a tres luego de caer ante Cobresal en el estreno.
En tanto, la U llegó antecedido por una compleja semana. Los incidentes en el Nacional, en el empate ante Audax Italiano, generaron una serie de problemáticas en la institución azul. De hecho, también trajo consecuencias para los acereros, que no pudieron contar con público para recibir a los estudiantiles.
No obstante, en el sentido deportivo específicamente, Francisco Meneghini va por su primera victoria al mando de Universidad de Chile.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile.
