Lucas Cepeda tiene su primera titularidad en un Elche que todavía no suma triunfos en 2026

Este viernes, Lucas Cepeda tuvo su primera titularidad en la liga española. En su tercera presentación oficial con el Elche, el seleccionado chileno arrancó de inicio y jugó 80’ en el duelo ante Osasuna, abriendo la fecha 24 del campeonato hispano. Fue un empate sin goles, que no le sirve para tomar aire en la tabla.

El ex Colo Colo había debutado nada menos que ante el Barcelona. Posteriormente, sumó minutos en la visita a la Real Sociedad, en el País Vasco. Y ahora, de vuelta en el estadio Martínez Valero, el técnico Eder Sarabia le dio un espacio en la oncena estelar. También apareció Matías Dituro. El argentino nacionalizado chileno, ex Universidad Católica, volvió al XI reemplazando a Iñaki Peña.

El cuadro ilicitano necesitaba recuperarse, por la extensa racha sin victorias que ha tenido. Llegó al duelo ante los de Pamplona con siete juegos sin ganar, incluyendo la eliminación de la Copa del Rey a manos del Betis de Manuel Pellegrini.

Cepeda no fue el tradicional puntero, sino que se ubicó más por el centro, como un interior, cargado a la derecha. Aprovechando su perfil cambiado y su buen remate, usó esa herramienta para generar ocasiones. En los 35 minutos, tuvo una opción clara para abrir el marcador: sacó un zurdazo, de frente al marco, que se desvió en un rival, tras pase atrás del uruguayo Álvaro Rodríguez.

Hacia el segundo lapso, el duelo fue tornó de ida y vuelta, con resultado abierto. El delantero André da Silva tuvo un par de oportunidades para abrir la cuenta para el local, sin embargo el golero Herrera lo evitó en ambas ocasiones. A diferencia de los cotejos anteriores donde ingresó, en los cuales se movió por afuera, hoy Cepeda jugó por dentro. Pese a que no es la posición que más siente, dejó buenas impresiones.

En los 73′, el ex Wanderers sacó un remate de larga distancia que se fue elevado. Terminaría siendo reemplazado a 10′ del final. Según los datos de Sofascore, el partido del futbolista nacional registró: cuatro tiros totales, dos centros acertados de un total de cuatro, 78% de pases precisos (31/40), 62 toques, recibió dos faltas, ganó cinco duelos de ocho totales y tuvo una progresión total de 38,4 m.

Octavo partido seguido sin ganar para el Elche, en todas las competencias. Su última victoria fue el 21 de diciembre, 4-0 sobre Rayo Vallecano, por LaLiga. No sabe lo que es la victoria en 2026. Está 13º en la tabla del fútbol español con 25 puntos, en la línea del Sevilla, pero con un partido más. Está a tres unidades de la zona de descenso.