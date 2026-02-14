SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Sin derecho a reclamar”: Deportes Limache acusa a Instagram de borrar su cuenta oficial

    El club comunicó lo ocurrido desde un nuevo perfil, el cual usará a partir de ahora.

    Por 
    Diego Donoso
    Al club le eliminaron su cuenta en Instagram. Por: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Deportes Limache inició una buena temporada en este 2026. Primero, venció a Colo Colo en una de las sorpresas del debut y luego empató con Ñublense. Los resultados le dejaron en el séptimo lugar con cuatro unidades.

    En la previa de su tercer partido ante O’Higgins de Rancagua, el elenco tomatero comunicó que Instagram le borró su cuenta en la aplicación. “Durante este viernes 13 de febrero la cuenta oficial de Instagram fue inhabilitada por la aplicación sin motivo alguno y sin derecho a reclamar revisión por nuestra parte”, escribió el equipo.

    La escuadra cervecera debió crear un nuevo perfil en la red social para difundir el escrito. Allí, mostraron su sentir al perder el usuario oficial, en el cual publicaban de forma creativa para conectar con sus hinchas.

    “Sin duda esta situación es lamentable, debido a que esta red social ha ido en crecimiento con el fin de crear una identidad propia y que tanto la comuna como gente de todo el país pueda conocer un poco más de la historia del club”, comentó el conjunto de la quinta región.

    El castigo se debe a violar las normas de Instagram. En el caso de un equipo de fútbol lo más probable es que haya ocurrido por compartir material sujeto a derechos de autor. Sin embargo, debe ser reiterado en varias ocasiones para perder el perfil.

    Aún cuentan con su usuario de Facebook intacto y ya regresaron a la red social. “Por nuestros compromisos comerciales, hemos creado una cuenta de respaldo en la que mantendremos nuestro contenido tal como se ha hecho durante los últimos meses”, declaró Limache desde su nuevo usuario.

