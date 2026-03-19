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    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    César Villegas crítica duramente a la comisión de clubes que analiza la Ley SADP. "Representamos por qué un gobierno de izquierda y hoy de derecha quieren intervenir el fútbol chileno", dijo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Siguen las repercusiones tras el escándalo en el Consejo de Presidentes de la ANFP. El timonel de Deportes Limache, César Villegas, cuestionó el desarrollo de la reunión realizada el martes en Quilín, instancia que terminó sin acuerdos y marcada por enfrentamientos entre dirigentes.

    La jornada estuvo marcada por fuertes cruces entre dirigentes. Hubo gritos, acusaciones de un “intento de golpe de estado” por parte del secretario general Jorge Yunge y discusiones entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y otros miembros del consejo. Incluso, el oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, intervino para evitar la suspensión de la sesión.

    A través de su cuenta de Instagram, el propietario del cuadro tomatero y de San Luis de Quillota criticó a la comisión de clubes que analiza la Ley SADP. “Fue un consejo que demuestra lo que somos y cómo estamos. Se desarrolló sin tener ninguna toma de decisión, es lo que se viene haciendo a lo largo de estos años”, señaló el dirigente.

    Villegas también criticó las gestiones previas y paralelas al encuentro. “Quisieron hacer un traje a la medida, llevar una lista ya proclamada por las mismas personas que han estado negociando en este último tiempo tanto con el canal del fútbol (TNT Sports). Ahora hacer este lobby o esta interpretación de la nueva ley, situación que a mí no me parece”, afirmó.

    En esa línea, apuntó al estado actual de la actividad. “Esto está tan desgastado, está tan contaminado, está tan sucio que hay que ser transparentes”, sostuvo.

    El timonel de Limache abordó además la implementación de la ley que modifica las Sociedades Anónimas Deportivas, uno de los ejes de la cita, que a él lo obligaría a dejar la propiedad de una de la instituciones que comanda. “Cuando entre la ley en vigencia, en un plazo de 18 meses, tengo que desprenderme de uno de los dos clubes y tengo que cumplir con la ley. Hay normativas que hay que establecer con buenos criterios: quiénes van a controlar esta nueva ley y bajo qué reglamentos va a entrar en vigencia”, indicó.

    En esa línea, planteó que el foco debe estar en la aplicación de la normativa. “La ley ya está. Hay que trabajar en base a esto. Hoy día el preocuparse no es de cuándo o cómo va a salir, es de qué forma vamos a sacar esto adelante”, expresó.

    Villegas también se refirió a la relación entre la ANFP y la Federación. “Cómo la ANFP, junto con la Federación, va a ir por el bien común del fútbol chileno, el fútbol formativo, la Selección. Que la Selección sea más transparente en cuanto a las nóminas, tener indicadores, saber quiénes representan a los jugadores y por qué se consideran”, dijo.

    Finalmente, vinculó la crisis del fútbol chileno con la discusión política. “Lo que fue el día martes representa lo que somos. Representamos por qué un gobierno de izquierda y hoy de derecha quieren intervenir el fútbol chileno, porque hoy es lo que necesitamos”, cerró.

    El encuentro tenía como objetivos revisar los avances del proyecto de ley que modifica las SADP y designar a representantes de la ANFP ante el consejo de la Federación. Sin embargo, la reunión concluyó sin acuerdos.

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