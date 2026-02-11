SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    El exjugador de la UC fue la figura de los piamonteses tras anotar en los descuentos el empate 2-2 ante la Fiorentina. Sin embargo, su relación con la dirigencia no es del todo fluida y el defensa podría regresar a España.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Guillermo Maripán está lejos de renovar con Torino. FOTO: @TorinoFC_1906.

    El chileno Guillermo Maripán volvió a tener una jornada de consolidación en el Torino. El zaguero fue la figura de los granates en el último partido del equipo, después de anotar el empate 2-2 en casa de la Fiorentina, conquista conseguida en el cuarto minuto de descuento.

    Otro capítulo exitoso en la Serie A italiana, liga a la que llegó en agosto de 2024, momento en el que los piamonteses compraron su pase al Monaco francés en una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

    Una apuesta para el Toro, club que le hizo un contrato de dos temporadas y un salario cercano a los 3,7 millones por temporada, al cambio de hoy. Tras año y medio en el equipo, el jugador formado en Universidad Católica se consolida como uno de los grandes líderes del plantel.

    A mediados del año pasado se llevó el premio al mejor futbolista de la institución, después de jugar más del 90% de los minutos totales de la escuadra. Tras poco más de 17 meses con la camiseta granate suma 53 partidos, tres goles y una asistencia.

    Números que ponen al zaguero central en la pole position para lograr una extensión de su contrato en la sociedad. Pese a ello, todavía están lejos en los números para consolidar esa firma.

    Todavía lejos

    Hace un par de meses, el diario deportivo piamontés Tuttosport anunciaba conversaciones abiertas para que Maripán se quedara al menos dos temporadas más, compromiso que le valdría un aumento salarial de más de 20%.

    Pero, a medida que han pasado los días, esos acercamientos han ido distanciando al atleta de la dirigencia. El mismo medio periodístico que abrió la puerta a esas tratativas, en su edición de ayer confirmaba que el central chileno sigue en el centro de un asunto espinoso respecto a su futuro.

    Lo cierto es que el Torino tiene una opción para ampliar su contrato hasta 2027, aunque en las últimas semanas el director deportivo Gianluca Petrachi había presentado una nueva propuesta, con una extensión hasta 2027 y una opción para 2028.

    Sin embargo, la nueva propuesta tenía una cifra salarial inferior, incluso, a la que recibe actualmente. De acuerdo con el mismo diario, Maripán manifestó su negativa a la secretaría técnica.

    ¿Regreso a España?

    En ese escenario, el jugador y sus representantes exploraron otras posibilidades en los últimos días del mercado de fichajes de enero, ya que el defensa ya puede arreglar con otro equipo.

    Una de las opciones es el Sevilla de España, donde militan Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. El club andaluz potencialmente podría regresar a la carga después del 30 de junio, pero por cifras mucho menores a lo que el futbolista recibe en Italia.

    En lo inmediato, el jugador aún tiene la opción de renovar su contrato con el equipo del Toro, pero para conseguir ese objetivo el Memo precisa, al menos, la confirmación de su salario actual. Esa es, precisamente, una de las razones en el estancamiento de las negociaciones.

    Situación que contrasta fuertemente con su coyuntura deportiva, después de que el entrenador Marco Baroni ha optado, tras un par de bajas, por volver a colocarlo en el centro de la defensa y como capitán del equipo.

