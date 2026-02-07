SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Héroe y figura: Guillermo Maripán anota en la última jugada y rescata un empate clave para el Torino en la Serie A

    El defensor chileno convierte de cabeza en el cuarto minuto de descuento para sellar la paridad de su equipo ante la Fiorentina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Héroe y figura: Guillermo Maripán anota en la última jugada y rescata un empate clave para el Torino en la Serie A. Foto: Torino

    Guillermo Maripán fue decisivo en el empate 2-2 entre Torino y Fiorentina, al anotar en el cuarto minuto de descuento y frustrar un triunfo que parecía asegurado para el conjunto de Florencia.

    El elenco del formado en Universidad Católica abrió la cuenta mediante un cabezazo de Cesare Casadei (26′), tras un centro de Emirhan Ilkhan. Fiorentina intentó reaccionar antes del descanso, sin éxito, y se fue al entretiempo en desventaja.

    En el inicio del segundo tiempo, el equipo local revirtió el marcador en un lapso de diez minutos. Primero, Manor Solomon (51′) igualó con un remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo. Luego, Moise Kean (57′) concretó el 2-1 tras una asistencia de Jack Harrison y un disparo de primera dentro del área.

    La visita mantuvo la presión hasta el final y encontró el empate en la última jugada del partido. Maripán conectó un cabezazo en el área para sellar el 2-2 definitivo. Con ese resultado, Fiorentina volvió a quedar comprometida en la parte baja de la tabla, mientras que el conjunto turinés se mantiene en el decimotercer puesto.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSerie AFiorentinaTorinoItaliaGuillermo Maripán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Por limitaciones constitucionales: Italia no se unirá a la “Junta de Paz” de Trump

    Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

    Costa este de los EE.UU. enfrentará nueva ola de frío: temperaturas podrían alcanzar los -34°C

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Tomás Barrios y Nicolás Jarry enfrentan a los hermanos serbios Ivan y Matej Sabanov en el dobles de Copa Davis

    En vivo: Tomás Barrios y Nicolás Jarry enfrentan a los hermanos serbios Ivan y Matej Sabanov en el dobles de Copa Davis

    2.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    3.
    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    4.
    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis

    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis

    5.
    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest
    Chile

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España
    El Deportivo

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    Héroe y figura: Guillermo Maripán anota en la última jugada y rescata un empate clave para el Torino en la Serie A

    Con duelo de chilenos en primera ronda: Tabilo, Garin y Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025
    Cultura y entretención

    Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán
    Mundo

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Por limitaciones constitucionales: Italia no se unirá a la “Junta de Paz” de Trump

    Costa este de los EE.UU. enfrentará nueva ola de frío: temperaturas podrían alcanzar los -34°C

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra