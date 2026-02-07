Héroe y figura: Guillermo Maripán anota en la última jugada y rescata un empate clave para el Torino en la Serie A. Foto: Torino

Guillermo Maripán fue decisivo en el empate 2-2 entre Torino y Fiorentina, al anotar en el cuarto minuto de descuento y frustrar un triunfo que parecía asegurado para el conjunto de Florencia.

El elenco del formado en Universidad Católica abrió la cuenta mediante un cabezazo de Cesare Casadei (26′), tras un centro de Emirhan Ilkhan. Fiorentina intentó reaccionar antes del descanso, sin éxito, y se fue al entretiempo en desventaja.

En el inicio del segundo tiempo, el equipo local revirtió el marcador en un lapso de diez minutos. Primero, Manor Solomon (51′) igualó con un remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo. Luego, Moise Kean (57′) concretó el 2-1 tras una asistencia de Jack Harrison y un disparo de primera dentro del área.

La visita mantuvo la presión hasta el final y encontró el empate en la última jugada del partido. Maripán conectó un cabezazo en el área para sellar el 2-2 definitivo. Con ese resultado, Fiorentina volvió a quedar comprometida en la parte baja de la tabla, mientras que el conjunto turinés se mantiene en el decimotercer puesto.