Vuelco total: las fuertes diferencias que alejan a Guillermo Maripán del Torino

Guillermo Maripán se ha consolidado como uno de los jugadores chilenos más importantes en el extranjero. Desde que llegó a Torino, en agosto de 2024, su carrera ha ido en franco ascenso.

El Memo arribó al Piamonte tras un exitoso paso por el Monaco de Francia. Y aunque ya era un futbolista reconocido en la elite europea, su llegada al norte de la península itálica fue más una apuesta para el club más popular de Turín.

Así, la decisión de la directiva que preside el millonario Urbano Cairo fue pagar alrededor de 5 millones de dólares por el pase del futbolista, quien firmó un corto contrato por solo dos temporadas con la escuadra granate.

Sin embargo, a poco andar de su estreno, el futbolista se fue consolidando como uno de los fijos del esquema piamontés. Después de su primera temporada con el equipo, el seleccionado nacional disputó 29 partidos con los italianos. Incluso, fue premiado como el mejor atleta de la temporada de Torino en la temporada 2024-’25, su primer año con el Toro.

Números que ha logrado prolongar en la presente temporada. El defensor disputó 21 de los 25 partidos del equipo, entre la Serie A peninsular y la Copa Italia, marcó un gol contra Genoa y fue capitán en el empate sin goles frente a Bologna, en octubre pasado.

Sirena de renovación

Según la información publicada por el diario Tuttosport, el chileno es uno de los principales referentes en el vestuario del equipo, estatus que ha apurado la decisión del presidente Cairo y del director deportivo Gianluca Petrachi para extender el compromiso del futbolista.

De acuerdo con el mismo medio, la extensión del vínculo de Maripán por una temporada más es prácticamente un trámite, ya que el club tiene una cláusula de renovación automática por doce meses más. Sin embargo, la directiva pretende llegar a un acuerdo para una renovación por al menos dos temporadas más, después de junio de 2026, con un importante aumento salarial.

Actualmente, el defensor tiene un salario anual que se acerca a los 3,7 millones de dólares brutos. La nueva firma del Memo le permitiría llegar cerca de los 4,4 millones de la divisa norteamericana por temporada, eso al menos hace un par de meses.

Sin embargo, siempre con fuentes de Tuttosport, el jugador perdió la titularidad hace un par de semanas ante la Roma, situación insólita para uno de los elementos más regulares en el once inicial de los granates.

La situación contractual del chileno se ha complicado en los últimos días, ya que el exjugador del Monaco y el Deportivo Alavés de España no ha aceptado la oferta de Petrachi de extender su contrato hasta 2027 con un severo cambio en las condiciones, todo debido a una reducción de su salario, tal como insiste el medio deportivo turinés.

Punto muerto en las tratativas que, incluso, podría llevar al Memo lejos del norte de Italia, siempre y cuando todas las partes reciban una oferta favorable para una separación.