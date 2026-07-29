Metro da un paso atrás en decisión de reabrir estación Santa Isabel: se mantendrá cerrada este jueves 30 de julio

Después de dos horas de anunciar que la estación Santa Isabel de Línea 5 retomaría su servicio este jueves 30 de julio, Metro de Santiago dio un paso atrás en su decisión informando que la parada permanecerá cerrada “debido a la extensión de las labores de recuperación”.

Esto en contexto del incendio que se desarrolló en un tren del recorrido el pasado lunes 27 de julio, donde la estación quedó con graves afectaciones respecto a revestimientos y equipos que fueron dañados por las llamas.

Si bien se había expresado que la estación estaría operativa, una publicación en su cuenta de X mostró que se dio un paso atrás en la decisión, señalando que “mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes , debido a la extensión de las labores de recuperación”.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión, mientras nuestros equipos continúan trabajando para la reapertura de la estación”, expresó la empresa en sus redes sociales.

La rectificación fue luego de que el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, indicara que la estación iba a funcionar este jueves desde las 06.00 horas, una vez concluidas las labores de recuperación desarrolladas por equipos de mantenimiento.

El ejecutivo explicó en un comunicado que durante el cierre se efectuaron diversas faenas para reparar los daños provocados por el siniestro. Entre ellas, destacó que los trabajos “muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámica, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego el día que ocurrió este incidente”.