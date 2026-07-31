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    Política

    Simón Ramírez: “El FA tiene la responsabilidad de tomar un rol de liderazgo en la oposición”

    El actual secretario ejecutivo del Frente Amplio lidera la lista de Gael Yeomans en la competencia por el comité central de la tienda. Su apuesta es posicionar a la colectividad en la que milita Gabriel Boric a la cabeza del sector. "El FA es el partido más grande del país y no lo parece", dice.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    30/07/2026 - SIMON RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Además del enfrentamiento entre Constanza Martínez y Gael Yeomans por la presidencia del Frente Amplio, el partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric tendrá otra medición de fuerzas el próximo 15 y 16 de agosto: las elecciones de los más de 100 cupos del comité central, instancia en la cual se toman las decisiones políticas.

    En esos comicios, el actual secretario ejecutivo, Simón Ramírez, encabeza la nómina de candidatos de la lista de Gael Yeomans y que también representa al sector del senador Diego Ibáñez y la exministra Antonia Orellana.

    30/07/2026 - SIMON RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Por qué la militancia debería apoyar a la lista de ustedes?

    Estamos convencidos de que se abre un nuevo ciclo que no requiere continuidad y que requiere un recambio de liderazgos. Gael representa ese cambio que necesita el FA. Lo que se ha hecho hasta ahora, en términos del posicionamiento político del partido, ha sido relevante, pero no es suficiente. Lo que caracteriza a nuestra lista es que representa muy fielmente la diversidad del partido y sus trayectorias militantes. Los militantes del partido pueden ver nuestra lista y verse reflejados, porque no solo ven ahí liderazgos políticos públicos

    ¿Cómo se toma que algunos que en la lista contraria desdramatizan las críticas que ustedes hacen sobre el tema de continuidad, justamente citando que usted es parte de la directiva actual?

    Como creo que lo que necesita el partido no es continuidad, sino que una alternativa, es que decidimos que en nuestra lista no iban a haber compañeros que fueran parte de la dirección actual. Podemos cumplir otros roles, en mi caso, encabezando la lista del comité central, que es el espacio de dirección y conducción estratégica del partido.

    ¿Usted comparte que le falta más incidencia al partido?

    Creo que lo que ha dicho Gael es correcto: el FA es el partido más grande del país y no lo parece. Eso lo veo como un desafío de explotar las potencialidades que el FA tiene. El partido también puede avanzar a ocupar el lugar que debería en el escenario político nacional.

    30/07/2026 - SIMON RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿A qué se refieren con incidencia en concreto?

    La agenda del gobierno ha mostrado ser una agenda abiertamente reaccionaria de retroceso en derechos. Lo que urge es construir las capacidades para frenar esa agenda de retrocesos. Solo en el nivel parlamentario no es suficiente y, por lo tanto, hay que articular eso con otras expresiones de resistencia y de la sociedad que quieran articularse para poder frenar estos retrocesos.

    ¿Qué les pareció la polémica que se dio tras el debate respecto de la figura del expresidente Piñera?

    Una vez que Constanza Martínez rectificó su posición, el tema se cerró en el partido. Hoy día es claro que no hay nadie en el FA que crea que Sebastián Piñera es un defensor de los derechos humanos.

    ¿El expresidente Boric debería jugar algún rol o mantener la prescindencia?

    No creo que ningún militante tenga que decirle al expresidente qué es lo que tiene que votar o no votar. Yo lo he visto difundiendo las actividades de campaña del partido, gesto importante también para visibilizar.

    ¿Cuál es el rol que cree que debería jugar el FA en la oposición?

    El FA tiene la responsabilidad de tomar un rol de liderazgo en la oposición. Lo digo como responsabilidad porque el hecho de ser el partido más grande implica una confianza entregada por parte de la ciudadanía, que se tiene que replicar con una vocación de liderazgo progresista. Eso me parece que es un desafío por cumplir. No implica tener una posición soberbia ni poco respetuosa, sino que al contrario. Vemos en el PS y en el PC aliados fundamentales, pero no podemos renunciar a eso que veo como un deber.

    30/07/2026 - SIMON RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Se ha hablado de la necesidad de un primus inter pares. ¿Cree entonces que ese rol lo puede asumir el FA?

    Hay un interés de los sectores defensores del statu quo en el país por querer ordenar a la izquierda respecto de cómo debe relacionarse entre sí. La relación que tenemos entre los partidos es algo que debe irse fijando entre nuestros propios partidos.

    ¿Bajo qué mérito plantea la responsabilidad de asumir el rol de liderazgo del sector?

    Tiene que ver con el cumplimiento de su mandato, de buscar ser el partido que represente de mejor manera a los sectores medios y trabajadores de nuestro país. No tiene que ver necesariamente con la relación con los otros partidos, sino que tiene que ver con la construcción y el desarrollo de su proyecto político.

    Se definieron como socialistas. ¿Deben priorizar una relación con el PS en vez del PC?

    Nos reconocemos como parte del tronco histórico de la izquierda chilena, es una forma alternativa de decir que nos reconocemos como parte histórico del socialismo chileno y eso incluye también al PC. No vemos necesidad de priorizar a ninguno de los dos partidos.

    30/07/2026 - SIMON RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Usted a cuál se siente más cercano?

    Lo que constituye al FA es el reclamo por una posición que no es ni la del PS ni la del PC.

    ¿Para usted qué tono debería primar con el gobierno del Presidente Kast?

    El de defender de frente nuestras ideas y nombrarlas por su propio nombre. Nosotros y la izquierda tenemos el derecho y el deber de defender con transparencia y claridad nuestra idea.

    ¿Quedó conforme con el rol que jugó la oposición ante la megarreforma?

    Muchas veces el tono de la oposición lo marca el ritmo del gobierno. Lo que vimos fue un intento avasallador de pasar la aplanadora y legislar a matacaballo. Lo que principalmente determinó el rumbo, el curso de la reforma, fue esta actitud, a mi parecer, poco democrática del gobierno. La derecha y el gobierno tienen que saber que el primer punto de nuestro próximo programa de gobierno va a ser retrotraer esta reforma tributaria. Se podría haber hecho más, pero no en el ámbito parlamentario, sino que en el ámbito de la articulación social, para mostrar el descontento de la reforma, o intentar frenar la reforma. Ahí había un espacio que podría haberse aprovechado de mejor manera, y que es una herramienta que se ha utilizado de manera más tardía.

    Más sobre:Simón RamírezRamírezFrente AmplioFAOposición

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