David Alaba pertenece a la elite del fútbol. Su condición de jugador del Real Madrid sostiene la afirmación. Además, el carrilero es la figura de Austria, el rival de España en los dieciseisavos del Mundial, instancia que se disputará este jueves, a las 15 horas. No es exagerado plantear que en los pies y en el despliegue del jugador merengue reside la esperanza de la escuadra del águila negra de mantenerse en la competencia.

La del balompié no es la única condición selecta de la goza el jugador. Además, Alaba pertenece a la realeza de una tribu nigeriana: los yoruba, que forman parte mayoritaria en la composición demográfica del país africano. Se estima que, en un país culturalmente fragmentado, representan el 22 por ciento de la población.

El origen monárquico de David Alaba, la figura del Real Madrid que hace soñar a Austria en el duelo ante España

David Alaba es hijo de George Alaba, quien cuenta con un título nobiliario: es el príncipe heredero de Ogere Rome. Su padre, el abuelo del futbolista, fue miembro de alto rango de la estirpe real de la comunidad. La familia está enlazada directamente con una de las casas reales que se reparten el título de monarca.

Ogún es uno de los 36 estados que componen la república federal nigeriana. Se organiza a través de cuatro reinos, gobernadas por un Oba o rey supremo. A ese título puede optar el mayor de los Alaba. Como suele ocurrir en este tipo de culturas, el rey realiza labores de mediación y de guía espiritual. Es considerado, además, una pieza clave en la educación, a través de gestiones relacionadas con la provisión de recursos.

David Alaba, por su lado, ha recogido el espíritu social de su familia. A través de The David Alaba Foundation, ha realizado millonarias donaciones para distintos programas sociales.

La vida de George dio un giro. A Austria, donde nació David, llegó convertido en rapero. En la música formó parte del dúo Two in One, que fue conocido en el país entre fines de los 90 y principios de los 2000. También fue DJ, bajo el nombre de DJ Man. Tales ocupaciones las abandonó cuando se dedicó a representar a su hijo.

Alaba disputa un balón dividido con Lautaro Martínez (Foto: XinHua) Jia Haocheng

Su madre, Gina, es una enfermera filipina de la etnia bisaya, que emigró a Austria después de llegar a ser reina de belleza en su país. Su hermana, Rose, siguió el lado artístico del padre y se convirtió en una exitosa cantante.

Su núcleo actual lo conforman su novia, Shalimar Heppner, modelo y empresaria alemana e hija del famoso cocinero Frank Heppner, y un hijo.

El primer soldado negro

Inicialmente, George Alaba pretendía estudiar Ciencias Económicas, pero esa intención cedió ante su pasión por la música. Con la nacionalidad austriaca, fue reclutado por el ejército y ganó notoriedad por ser el primer soldado negro Austria.

Hay una particularidad que, perfectamente, puede servir como resumen para la historia. El segundo nombre de David es Olatukunbo, que en la lengua yoruba, significa “el que lleva riqueza y fortuna desde un país lejano”. La premonición es plena: en el Real Madrid, el carrilero se embolsa unos US$ 23 millones brutos por temporada. Es, de hecho uno de los sueldos top de la cuantiosa plantilla merengue.

Ilusión

Alaba se ilusiona con el duelo ante España. “Sin duda, este partido está muy alto en la lista de partidos importantes de mi carrera. Ya estar en este Mundial era un gran logro. Haber alcanzado ahora las eliminatorias lo hace todavía más especial. Todos podemos sentirnos muy orgullosos y estamos deseando que llegue este partido”, declara en una entrevista a Marca.

“Claro que tiene un significado especial. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Hay muchos jugadores de la selección española contra los que me he enfrentado durante años en LaLiga. Sabemos lo difícil que será, porque España es una de las mejores selecciones del mundo y una de las grandes favoritas para conquistar el título”, sostiene, respecto del choque ante una escuadra a cuyos jugadores conoce profundamente.

“Uno viene a un Mundial precisamente para disputar partidos como este. En una competición así solo te enfrentas a las mejores selecciones y, cuanto más avanzas, más difíciles son los rivales. Tenemos muchas ganas de jugar este encuentro, estamos al cien por cien motivados y saldremos al campo con la intención de ganar. Sabemos que tendremos que ofrecer nuestra mejor versión y que será un desafío muy complicado, pero en el fútbol todo es posible”, enfatiza.