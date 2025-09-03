Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

En algún punto de la vida, alguien pensó que era una buena idea limpiarse los oídos con cotonitos de algodón. Esta práctica está normalizada entre muchas personas, no obstante, los médicos advierten que hacerlo mal puede provocar o empeorar problemas en esta parte del cuerpo .

De acuerdo a los profesionales de la salud, el cerumen o cera de oídos se produce en el tercio externo del conducto auditivo (no en la profundidad) y tiene la tarea de hidratar la piel, atrapar la suciedad y residuos, y protegernos de bacterias y hongos.

Además, según la neurotóloga y académica de otorrinolaringología de la Universidad de Columbia, Ana H. Kim, el oído es un órgano que se limpia por sí mismo al masticar o hablar.

Por esto, no es recomendable limpiar la cera de oídos con hisopos, ni otras herramientas que están de moda, al menos sin la supervisión de un profesional. Y es que el daño provocado podría llegar a ser grave, según los expertos.

Por qué no deberías limpiarte los oídos con cotones

En conversación con el Washington Post, la neurotóloga Kim explicó que los cotonitos —también conocidos como hisopos, cotones, cotonetes o varitas de algodón— pueden ser dañinos al introducirse en los oídos para intentar limpiarlos.

Lo primero que puede pasar es que empujes el cerumen hacia el interior , lo que provocará una acumulación y hasta una obstrucción. “Esto puede provocar pérdida o reducción de la audición”, aseguró la experta.

Después, los cotonitos de algodón, que tienen fibras abrasivas, pueden rayar la piel del canal auditivo y volverla más propensa a las infecciones de bacterias y hongos.

Pero también pueden ocurrir lesiones más graves. La doctora reveló que ha visto casos en que las cabezas de los cotonitos se retuvieron dentro del conducto auditivo externo y que, muchas veces, tuvieron que ser removidas de urgencia.

En algunos casos, incluso se presentó perforación del tímpano , lo que puede provocar una pérdida de audición importante, entre otros problemas.

Eso sí, es cierto que hay personas que requieren limpiar el cerumen. Y es que pueden haber casos en que los oídos no logran limpiarse por sí solos. No obstante, para estos casos, la recomendación es dejarle la tarea a un profesional de la salud.

En resumen, limpiarse los oídos con cotonitos de algodón puede:

Empujar el cerumen al interior, provocando pérdida de audición.

Rayar la piel del canal auditivo y provocar infecciones.

Exponer al oído a dejar restos del cotonete.

En casos graves, perforar el tímpano.

Cómo limpiarse los oídos de forma correcta

Según la otorrinolaringóloga, usar una toalla húmeda es la mejor forma para limpiar los oídos , sin adentrarse en el canal auditivo y, así, evitar daños indeseados.

También lo puedes hacer con un cotonito, pero con mucho cuidado.

Las instrucciones de la experta son las siguientes: humedece la toalla y frota suavemente con movimientos circulares, solo en la abertura del oído, que es la sombra oscura a la entrada. Nunca introduzcas el objeto.

Si estás usando un cotonito y ya no ves la punta de este, significa que fuiste demasiado lejos. La limpieza es únicamente externa.