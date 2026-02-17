SUSCRÍBETE
    Tecnología

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    La compañía espacial de Elon Musk busca expandir su presencia en el sector de defensa, desafiando a contratistas tradicionales y nuevas startups en un programa clave de vehículos aéreos no tripulados.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Más conocida por sus cohetes reutilizables y su red de satélites Starlink, SpaceX está ampliando su alcance hacia la aviación militar táctica. Según reportes surgidos este lunes, la compañía ha presentado una propuesta formal para competir en un programa secreto del Pentágono enfocado en el desarrollo de tecnología de enjambres de drones autónomos controlados por voz.

    La información, reportada inicialmente por Bloomberg, señala que la empresa busca adjudicarse contratos destinados a la modernización de la flota aérea no tripulada de Estados Unidos, un sector que actualmente atraviesa un cambio de paradigma hacia la producción masiva y la integración de inteligencia artificial.

    El objetivo: sistemas autónomos y escalables

    El interés de SpaceX se alinea con iniciativas como el concurso secreto de DIU de $100M que buscan desplegar miles de sistemas autónomos a bajo costo.

    El objetivo de estos programas es crear enjambres de drones que puedan operar junto a aviones tripulados o realizar misiones de alto riesgo de manera independiente.

    La entrada de la compañía de Elon Musk sugiere una intención de aplicar su modelo de fabricación vertical y reducción de costos -probado en el sector espacial- a la industria de defensa aérea.

    Los puntos clave de la competencia incluyen:

    • Autonomía: desarrollo de software que permita a los drones tomar decisiones de navegación y misión sin control humano directo constante.
    • Escalabilidad: capacidad de producir unidades rápidamente y a un precio inferior al de los sistemas actuales.
    • Conectividad y control por voz: integración probable con redes de baja latencia para la transmisión de datos en tiempo real.

    Competencia contra defensa tradicional y “Tech Defense”

    SpaceX ingresa a un terreno que ya cuenta con competidores establecidos. Por un lado, enfrentará a gigantes tradicionales como Lockheed Martin y Northrop Grumman.

    Por otro, deberá medirse con empresas de “defensa tecnológica” que han ganado terreno en los últimos años, como Anduril Industries (fundada por Palmer Luckey) y Shield AI.

    Este movimiento representa una evolución en la relación entre SpaceX y el sector militar. Hasta ahora, su participación principal se canalizaba a través de Starshield, una unidad de negocio dedicada a satélites de seguridad nacional y comunicaciones encriptadas para el gobierno estadounidense.

    Contexto geopolítico y tecnológico

    La decisión se da en un contexto de febrero de 2026 donde la guerra aérea está siendo redefinida por el uso intensivo de drones en conflictos globales recientes.

    La capacidad de reponer pérdidas rápidamente y operar sin poner en riesgo a pilotos humanos se ha convertido en una prioridad estratégica.

    Si bien SpaceX no ha emitido comentarios oficiales sobre las especificaciones técnicas de su propuesta, su participación confirma la tendencia de las grandes tecnológicas de Silicon Valley de involucrarse directamente en el desarrollo de hardware bélico de próxima generación.

