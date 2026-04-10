El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) están en peligro de extinción . A esa conclusión llegó un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), después de haber analizado la población de esta especie, que vive exclusivamente en la Antártida.

En 2009 y 2018, las imágenes satelitales que capturaron los investigadores mostraron que la población de 66 colonias reproductoras de emperador habían disminuido en un 10%. Pero ahora, otro estudio realizado entre 2020 y 2024 mostró que siete colonias disminuyeron en un 32%.

Por esta razón, la IUCN agregó a esta especie de pingüino —que es la más grande y reconocible del mundo— a su Lista Roja. En ella se encuentran los animales que están en riesgo de extinción.

Además, otra especie que pasó a esta clasificación fueron las focas peleteras antárticas (Arctocephalus gazella) . Tanto estos animales como los pingüinos están sufriendo cambios graves por el calentamiento global, como variaciones en los niveles del hielo marino y la disponibilidad de alimentos, entre otras causas.

El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio Tendencias / La Tercera

Por qué los pingüinos emperador están en riesgo de extinción

En un 32% se redujeron siete colonias de pingüinos emperador que habitan en el mar de Ross, una bahía profunda del océano Glacial Antártico en la Antártida. Esta preocupante cifra llevó a que los científicos del UICN declaren a la especie en peligro de extinción.

“Varios estudios predicen una casi extinción en muchas colonias”, aseguró Philip Trathan, ecólogo marino del British Antarctic Survey, quien participó en el estudio, en conversación con el New York Times.

Y es que la causa principal de la población de pingüinos emperador tiene que ver con el calentamiento global, un problema latente que parece no tener fin en el corto plazo. El aumento gradual de la temperatura en la Tierra ha provocado que el hielo marino alcance niveles mínimos históricos desde 2016.

El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio Tendencias / La Tercera

“Las aves no podrán sobrevivir sin hielo marino”, aseguró Trathan. Los pingüinos necesitan el hielo marino para reproducirse y evitar el agua cuando pierden su impermeabilidad y aislamiento técnico, en temporada de muda. Además, sin hielo, disminuye la población de sus presas acuáticas.

Por su parte, Martin Harper, director ejecutivo de BirdLife International, el organismo que cooperó en la evaluación del pingüino emperador con IUCN, declaró que haber incluido a esta especie en la Lista Roja “es una clara advertencia”.

“El cambio climático está acelerando la crisis de extinción ante nuestros ojos. Los gobiernos deben actuar ahora para descarbonizar urgentemente nuestras economías”.

Por qué las focas peleteras antárticas están en peligro de extinción

Según el mismo informe de la organización, la foca peletera antártica se sumó a la lista de especies en peligro de extinción porque su población disminuyó en más del 50% : en 1999, se estimaba que había 2.187.000 focas maduras. En 2025, se contaron solo 944.000.

Los investigadores aseguran que esta grave reducción en la especie “se debe al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del océano y la disminución marino están empujando al kril (un pequeño camarón de la Antártica y alimento de las focas) a mayores profundidades oceánicas, en búsqueda de aguas más frías”.

“Por ello, se reduce la disponibilidad de alimento para las focas”.

El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio. Foto: IUCN.

Sin mucho alimento, muchas crías de foca no logran sobrevivir su primer año. Por tanto, hay más población envejecida que reproductora.