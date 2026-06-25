Hasta US$ 300: Apple oficializa alza de precio de sus productos por aumento en costo de chips de memoria

Apple finalmente oficializó el aumento de los precios de algunos de sus productos, tal como lo había adelantado su máximo ejecutivo, Tim Cook, hace algunas semanas debido al fuerte aumento del costo de los chips de memoria y almacenamiento, que ha golpeado a la industria tecnológica global.

Durante la madrugada, la compañía de la manzana elevó en Estados Unidos los precios de sus computadores Mac y tablets iPad entre 15% y 25%.

De acuerdo a The Wall Street Journal, Apple bloqueó brevemente su tienda en línea antes de publicar la nueva estructura de precios.

De esta manera, el MacBook Air base subió US$ 200, hasta US$ 1.299; el MacBook Pro base aumentó US$ 300, a US$ 1.999; y el MacBook Neo de entrada incrementó US$ 100, a US$ 699.

En tablets, el iPad Air pasó a costar US$ 749 (US$150 más) y el iPad Pro llegó a US$1.199 (US$ 200 más).

¿Qué pasa con los iPhone?

El precio del producto estrella de Apple, el iPhone, no mostró cambios. No obstante, la empresa dejó abierta la posibilidad para eventuales alzas.

Apple subirá precios de sus computadores Mac, pero mantiene el de los iPhone. Mike Segar

“Hemos llegado a un punto en que necesitamos comenzar a subir los precios”, señaló Apple en un comunicado.

“Nunca habíamos visto un alza tan grande en el precio de un componente, tan rápido”, agregó la firma.

La reacción del mercado no ha sido la mejor. Las acciones de la empresa fundada por Steve Jobs y Steve Wozniack experimentan una caída de 5% en Wall Street ante expectativas de menores ventas.

Además, pierde el segundo lugar en el listado de empresas más valiosas del mundo (US$ 4,08 billones) a manos de Aphabet, la matriz de Google (US$ 4,15 billones).

El boom de la IA

La semana pasada, el CEO de la compañía, Tim Cook, había adelantado que era “inevitable” un alza en el precio de sus productos debido, precisamente, al encarecimiento de los semiconductores, chips de memorias y otros componentes claves de la tecnología.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mitigar los enormes incrementos que nos están traspasando, y hemos intentado proteger a nuestros clientes de esos aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”, dijo el ejecutivo en entrevista con The Wall Street Journal.

Tim Cook, CEO de Apple.

Los chips de memoria y almacenamiento son componentes clave en la mayoría de los dispositivos computacionales, incluyendo smartphones, computadores, consolas de videojuegos, equipos médicos e incluso automóviles.

El fuerte incremento se explica básicamente por el boom en torno a la inteligencia artificial. Los servidores que albergan esa creciente tecnología están absorbiendo volúmenes crecientes de esos chips a un ritmo tal que incluso una compañía tan grande como Apple enfrenta dificultades para asegurar su abastecimiento, según TechInsights.

Según Counterpoint Research, los precios de la memoria y el almacenamiento se han cuadruplicado en los últimos tres trimestres, a medida que los proveedores orientan una mayor producción hacia la memoria de alto ancho de banda utilizada en los servidores de IA.

En declaraciones que recoge CNBC, Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint Research, estima que el mayor costo de los componentes podría añadir aproximadamente US$ 200 por iPhone para Apple.

Prevé aumentos de precio de entre 150 y 200 dólares en toda la gama, que se concentrarán más en las configuraciones con mayor memoria que en los modelos básicos.