Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.

Acciones de Intel suben 220% en lo que va de 2026.

Las acciones de Intel se disparan en el premercado de este jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la compañía de semiconductores llegó a un acuerdo con Apple para diseñar y fabricar chips en territorio estadounidense.

“ Presidentes estúpidos dieron por sentada nuestra economía y permitieron que Taiwán y otros robaran nuestras fábricas de semiconductores ”, dijo Trump en su red Truth Social.

“Apple acordó trabajar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos” , agregó el mandatario.

En ese contexto, los papeles del emblemático fabricante de procesadores estadounidense experimentan un salto de 8,8% en el premarket hasta los US$ 131,70.

Las acciones de Intel han registrado avances significativos en los últimos meses, luego de varios años de dificultades, en los que la compañía cedió su posición dominante en el mercado.

En el contexto del boom de la IA, altamente demandante de chips y semiconductores, las acciones suben 220% en el año y casi 490% en doce meses, de acuerdo a los registros de Tradingview.

Hay que recordar que Intel se mantuvo durante años al margen de la carrera de la inteligencia artificial, en medio de atrasos en su manufactura y a la espera de un gran cliente para su negocio de fabricación de chips.

CNBC indicó que el actual consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, quien asumió el cargo a comienzos del año pasado, ha reactivado el interés de Wall Street en la compañía al atraer inversiones de Nvidia y de la administración Trump.

Qué dijo Trump sobre los semiconductores

“Decidí ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y fabricar nuestros chips aquí mismo, en Estados Unidos”, dijo Trump en su post, recordando los casos de Nvidia y de Elon Musk.

“Primero, ayudamos a traer a Nvidia, y acordaron fabricar sus chips de primer nivel con Intel”, agregó el mandatario. “ Luego, Elon acordó construir su TerraFab , la fábrica de chips más grande del mundo, diseñada junto con el equipo de tecnología de Intel”.

Trump recordó que Elon Musk decidió trasladar a EE.UU. fabricación de chips.

Según CNBC, el proyecto TerraFab constituye el primer compromiso relevante de un cliente externo para el negocio de fundición de Intel, una división intensiva en capital que hasta ahora solo había fabricado chips para los propios productos de la compañía.

El medio estadounidense agregó que, mientras el conflicto en Medio Oriente ha generado alteraciones en las cadenas de suministro y un alza en los precios del petróleo, el auge de la inteligencia artificial ha logrado hasta ahora aislar a las acciones del sector, en particular a aquellas vinculadas a la infraestructura de esta tecnología.