SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.

    “Presidentes estúpidos dieron por sentada nuestra economía y permitieron que Taiwán y otros robaran nuestras fábricas de semiconductores”, dijo Trump en su red Truth Social.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Acciones de Intel suben 220% en lo que va de 2026. Dado Ruvic

    Las acciones de Intel se disparan en el premercado de este jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la compañía de semiconductores llegó a un acuerdo con Apple para diseñar y fabricar chips en territorio estadounidense.

    Presidentes estúpidos dieron por sentada nuestra economía y permitieron que Taiwán y otros robaran nuestras fábricas de semiconductores”, dijo Trump en su red Truth Social.

    “Apple acordó trabajar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos”, agregó el mandatario.

    En ese contexto, los papeles del emblemático fabricante de procesadores estadounidense experimentan un salto de 8,8% en el premarket hasta los US$ 131,70.

    Las acciones de Intel han registrado avances significativos en los últimos meses, luego de varios años de dificultades, en los que la compañía cedió su posición dominante en el mercado.

    En el contexto del boom de la IA, altamente demandante de chips y semiconductores, las acciones suben 220% en el año y casi 490% en doce meses, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Hay que recordar que Intel se mantuvo durante años al margen de la carrera de la inteligencia artificial, en medio de atrasos en su manufactura y a la espera de un gran cliente para su negocio de fabricación de chips.

    CNBC indicó que el actual consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, quien asumió el cargo a comienzos del año pasado, ha reactivado el interés de Wall Street en la compañía al atraer inversiones de Nvidia y de la administración Trump.

    Qué dijo Trump sobre los semiconductores

    “Decidí ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y fabricar nuestros chips aquí mismo, en Estados Unidos”, dijo Trump en su post, recordando los casos de Nvidia y de Elon Musk.

    “Primero, ayudamos a traer a Nvidia, y acordaron fabricar sus chips de primer nivel con Intel”, agregó el mandatario. “Luego, Elon acordó construir su TerraFab, la fábrica de chips más grande del mundo, diseñada junto con el equipo de tecnología de Intel”.

    Trump recordó que Elon Musk decidió trasladar a EE.UU. fabricación de chips.

    Según CNBC, el proyecto TerraFab constituye el primer compromiso relevante de un cliente externo para el negocio de fundición de Intel, una división intensiva en capital que hasta ahora solo había fabricado chips para los propios productos de la compañía.

    El medio estadounidense agregó que, mientras el conflicto en Medio Oriente ha generado alteraciones en las cadenas de suministro y un alza en los precios del petróleo, el auge de la inteligencia artificial ha logrado hasta ahora aislar a las acciones del sector, en particular a aquellas vinculadas a la infraestructura de esta tecnología.

    Lee también:

    Más sobre:IntelSemiconductoresPulsoIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cita de emergencia en La Moneda con los tres poderes del Estado por eventual tráfico de niños haitianos

    Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Huían con joyas robadas: seis detenidos tras violento choque en La Reina

    Sujetos atacan con arma cortopunzante a menor de edad en la comuna de Renca

    Lo más leído

    1.
    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    2.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    3.
    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    4.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    5.
    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    6.
    Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera

    Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Kast encabeza cita de emergencia en La Moneda con los tres poderes del Estado por eventual tráfico de niños haitianos
    Chile

    Kast encabeza cita de emergencia en La Moneda con los tres poderes del Estado por eventual tráfico de niños haitianos

    Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”

    Huían con joyas robadas: seis detenidos tras violento choque en La Reina

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.
    Negocios

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    El análisis del BC sobre el traspaso del alza del petróleo a la inflación

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética
    Tendencias

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut
    El Deportivo

    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut

    DT de Sudáfrica estalla tras sufrir dos expulsiones en el debut y carga contra Argentina: “Con Messi no hubo ni VAR”

    En pleno Mundial 2026: Jürgen Klopp sorprende con camiseta de la Roja en su cumpleaños

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)
    Cultura y entretención

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    China aplaude la firma del preacuerdo entre EEUU e Irán y pide a las partes, incluido Israel, actuar “por la paz”

    Estados Unidos exige una OTAN “de línea dura” y avisa de que señalará en público a los aliados que no gasten lo suficiente

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)