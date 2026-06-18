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    Apple subirá precio de sus productos por costo de chips y almacenamiento: “La situación se ha vuelto insostenible”

    “Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mitigar los enormes incrementos que nos están traspasando", dijo Tim Cook, director ejecutivo de la compañía.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Review del iPhone 17 Pro

    Apple planea subir los precios de sus productos para compensar el alza sostenida en los costos de los chips de memoria y almacenamiento, afirmó el CEO de la compañía, Tim Cook.

    “Lamentablemente, los aumentos de precios son inevitables”, dijo Cook en entrevista con The Wall Street Journal.

    “Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mitigar los enormes incrementos que nos están traspasando, y hemos intentado proteger a nuestros clientes de esos aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”, agregó el ejecutivo.

    Cook, sin embargo, no entregó detalles sobre el momento ni la magnitud de las futuras alzas de precios, ni sobre qué productos serían afectados.

    Tim Cook, CEO de Apple.

    El medio señaló que el próximo gran lanzamiento de productos de Apple sería probablemente en septiembre, cuando la compañía presente la línea iPhone 18, que se espera incluya un nuevo iPhone plegable.

    The Wall Street Journal indicó que los aumentos de precios, especialmente en Mac y iPad, podrían llegar antes. La publicación recordó que Apple ya subió el precio base de la Mac Mini el mes pasado, en medio de dos eventos de lanzamiento.

    De acuerdo con el medio, la demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de empresas de inteligencia artificial ha disparado tanto su costo que Apple tendría que subir sustancialmente los precios de sus dispositivos para mantener sus márgenes de utilidad.

    La firma de investigación TechInsights estima que traspasar el mayor costo a los consumidores, manteniendo el margen de ganancia, agregaría unos US$ 270 al precio del próximo iPhone Pro.

    El medio explicó que los chips de memoria y almacenamiento son componentes clave en la mayoría de los dispositivos computacionales, incluyendo teléfonos inteligentes, laptops, consolas de videojuegos, equipos médicos e incluso automóviles.

    Apple subirá el precio de sus productos. En la imagen, un iPad Air.

    Pero, según el medio, los servidores de inteligencia artificial están absorbiendo volúmenes crecientes de esos chips a un ritmo tal que incluso una compañía tan grande como Apple enfrenta dificultades para asegurar su abastecimiento.

    El buen año de Apple

    Pese al anuncio, la acción de Apple continuaba subiendo en Wall Street, reafirmando el positivo desempeño que ha tenido en el año.

    Al cierre de esta edición, el papel de la firma fundada por Steve Jobs y Steve Wozniack, mostraba un salto de 1,01% a US$ 298, acumulando una subida de 9,63% en 2026, de acuerdo a Tradingview.

    La subida del fabricante del iPhone se da en medio del alza generalizada de las acciones de empresas tecnológicas, particularmente de chips y semiconductores, al alero del boom de la inteligencia artificial.

    Firmas como Micron y SK Hynix superaron este año la barrera del billón de dólares en market cap en medio de ese frenesí que sostuvo a los índices bursátiles mientras se desarrollaba la guerra en Medio Oriente.

    Y aunque Apple no está directamente en ese negocio, sí es relevante por su escala en dispositivos, plataformas y servicios digitales.

    La compañía se convirtió en la era de Tim Cook en la tercera más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de US$ 4,38 billones, cerca de Alphabet (matriz de Google) con US$ 4,41 billones, aunque a distancia de Nvidia, la número uno, con US$ 5,07 billones.

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