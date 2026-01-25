Nico Pino completa una sólida actuación y finaliza séptimo en las 24 horas de Daytona

El piloto chileno Nicolás Pino finalizó en el séptimo lugar de la clasificación general en la edición 2026 de las 24 Horas de Daytona. El nacional completó la exigente prueba en el circuito de Daytona International Speedway, en Estados Unidos.

La victoria quedó en manos del Porsche Penske Motorsport número 7, conducido en el tramo final por el brasileño Felipe Nasr, quien volvió a cumplir un rol determinante en el desenlace de la competencia. El expiloto de Fórmula 1 tomó el control del auto durante las últimas dos horas y logró sostener a Porsche en el primer lugar tras una intensa presión del Cadillac número 31 del equipo Action Express.

En los instantes decisivos, Jack Aitken, al volante del Cadillac, se convirtió en el principal rival de Nasr. La lucha entre ambos se mantuvo abierta hasta los últimos cinco minutos, cuando el brasileño aprovechó el tráfico de autos GTD y LMP2 para recuperar una ventaja superior y asegurar la victoria para el equipo alemán.

En ese contexto, Nico Pino cerró una participación consistente para ubicarse séptimo. El resultado reafirma la presencia del chileno en una de las divisiones más competitivas del automovilismo de resistencia.

Pino en su auto. Foto: IMSA

Pino destacó durante el fin de semana por mantenerse en los puestos de avanzada. El séptimo lugar final confirmó su progresión dentro de la categoría GTP, luego de haber conseguido podios en ediciones anteriores de Daytona en LMP3 y LMP2. En 2025 tuvo que abandonar la carrera.

El chileno compartió el Porsche 963 número 85 del JDC-Miller MotorSports con el estadoudinense Kaylen Frederick y el neerlandés Tijmen van der Helm, completando un total de 31 giros y registrando una vuelta rápida de 1:37.484.

En las otras categorías también hubo protagonismo sudamericano. En LMP2, el brasileño António Félix da Costa finalizó en el segundo lugar. En la clase GTD Pro, el argentino Nicolás Varrone alcanzó el cuarto lugar, quedando a las puertas del podio tras completar una carrera regular dentro de su categoría. En tanto, en GTD, el brasileño Eduardo Barrichello terminó tercero, sumando un resultado destacado.