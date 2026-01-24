Con Lewis Hamilton al volante: el nuevo auto de Ferrari se queda parado en su primera salida a pista.

Ferrari decidió a inicios de 2025, al ver que no podían competir contra el modelo de McLaren, frenar el desarrollo del SF-25 para concentrarse en el auto de 2026. Esto, para potenciar sus opciones en el nuevo año y afinar de mejor forma el bólido que correrá bajo las nuevas normativas técnicas.

Durante la campaña pasada, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari, hicieron notar los problemas que tuvo el SF-25 y cómo eso les afectó a la hora de competir. Incluso, Leclerc dijo al terminar el Gran Premio de Singapur que “desafortunadamente, no tenemos el coche para luchar con los de delante“.

Terminó la temporada con Hamilton y Leclerc en el sexto y quinto lugar de la clasificación general, respectivamente. Ya de cara al inicio de una nueva campaña, la escudería italiana presentó este viernes el SF-26, el nuevo monoplaza con el cual buscarán competir por el campeonato mundial.

Los italianos fueron al circuito de Fiorano, el mismo día que presentaron el auto, para probarlo. La expectación provoca que varios fanáticos se acerquen hasta el lugar para ver desde un puente el primer arranque de la temporada. El siete veces campeón del mundo quedó a cargo de estrenar el monoplaza y antes de hacerlo saludó desde la lejanía a los espectadores.

El nuevo SF-26 de Ferrari para el 2026. Por: @ScuderiaFerrari.

El incidente del SF-26 de Ferrari

En esta ocasión el inicio no fue el mejor, ya que en la salida a pista con Hamilton al volante, el SF-26 se quedó parado y necesitó de la ayuda de los mecánicos para volver a los boxes. Los tifosi que estaban en el lugar compartieron en seguida lo ocurrido a través de redes sociales, lo que se viralizó entre los amantes del deporte tuerca.

La escudería no otorgó información sobre por qué se detuvo el bólido. Pero, el intento que hizo el equipo se realiza para que estos problemas no ocurran en la prueba oficial que se realizará entre el 26 y 30 de enero en Barcelona. Allí, todos los equipos arrancan los motores por primera vez de forma oficial.

Este ensayo privado, antes del oficial en España, también lo realizó Racing Bulls, Audi, Alpine, Mercedes y Cadillac. Todos con el fin de llegar de la mejor forma al primer evento que junta a los competidores por quién será el mejor del mundo.