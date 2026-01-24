SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Lewis Hamilton al volante: el nuevo auto de Ferrari se queda parado en su primera salida a pista

    La escudería italiana apostó todas sus fichas a este nuevo modelo para que el británico y Charles Leclerc peleen con todo en el 2026.

    Por 
    Diego Donoso
    Con Lewis Hamilton al volante: el nuevo auto de Ferrari se queda parado en su primera salida a pista. Getty Images

    Ferrari decidió a inicios de 2025, al ver que no podían competir contra el modelo de McLaren, frenar el desarrollo del SF-25 para concentrarse en el auto de 2026. Esto, para potenciar sus opciones en el nuevo año y afinar de mejor forma el bólido que correrá bajo las nuevas normativas técnicas.

    Durante la campaña pasada, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari, hicieron notar los problemas que tuvo el SF-25 y cómo eso les afectó a la hora de competir. Incluso, Leclerc dijo al terminar el Gran Premio de Singapur que “desafortunadamente, no tenemos el coche para luchar con los de delante“.

    Terminó la temporada con Hamilton y Leclerc en el sexto y quinto lugar de la clasificación general, respectivamente. Ya de cara al inicio de una nueva campaña, la escudería italiana presentó este viernes el SF-26, el nuevo monoplaza con el cual buscarán competir por el campeonato mundial.

    Los italianos fueron al circuito de Fiorano, el mismo día que presentaron el auto, para probarlo. La expectación provoca que varios fanáticos se acerquen hasta el lugar para ver desde un puente el primer arranque de la temporada. El siete veces campeón del mundo quedó a cargo de estrenar el monoplaza y antes de hacerlo saludó desde la lejanía a los espectadores.

    El nuevo SF-26 de Ferrari para el 2026. Por: @ScuderiaFerrari.

    El incidente del SF-26 de Ferrari

    En esta ocasión el inicio no fue el mejor, ya que en la salida a pista con Hamilton al volante, el SF-26 se quedó parado y necesitó de la ayuda de los mecánicos para volver a los boxes. Los tifosi que estaban en el lugar compartieron en seguida lo ocurrido a través de redes sociales, lo que se viralizó entre los amantes del deporte tuerca.

    La escudería no otorgó información sobre por qué se detuvo el bólido. Pero, el intento que hizo el equipo se realiza para que estos problemas no ocurran en la prueba oficial que se realizará entre el 26 y 30 de enero en Barcelona. Allí, todos los equipos arrancan los motores por primera vez de forma oficial.

    Este ensayo privado, antes del oficial en España, también lo realizó Racing Bulls, Audi, Alpine, Mercedes y Cadillac. Todos con el fin de llegar de la mejor forma al primer evento que junta a los competidores por quién será el mejor del mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1PolideportivoMotorsportsFerrariLeclercSF-26Lewis Hamilton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

    Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

    Kast inicia gira por Centroamérica con foco en seguridad: “Las experiencias internacionales sirven para proyectarse”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Ejército de EE. UU. ataca embarcación en el Pacífico: mueren dos presuntos narcos y buscan a un superviviente

    Lo más leído

    1.
    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    2.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Athletic en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios
    Chile

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Luto en el tenis chileno: fallece el padre de Christian Garin
    El Deportivo

    Luto en el tenis chileno: fallece el padre de Christian Garin

    Pep Guardiola ironiza en medio de la crisis del Manchester City: “El club es tan perfecto que no puede perder partidos”

    Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su nuevo escándalo en Brasil y recibe dura crítica de un histórico jugador

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas
    Mundo

    Consejo Presidencial de Haití destituye al primer ministro en medio de crisis política y violencia de pandillas

    Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

    Ejército de EE. UU. ataca embarcación en el Pacífico: mueren dos presuntos narcos y buscan a un superviviente

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’