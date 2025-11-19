Nico Pino continúa en su lucha por llegar a la Fórmula 1: “Estamos dentro del grupo para poder hacerlo”

Tras el cierre de la temporada 2025, el piloto de carreras chileno Nico Pino proyectó lo que vendrá para 2026 y su camino por lograr llegar a la Fórmula 1.

“No diría que es un escalón, es un paso más y esa es la Fórmula 1. Ya estamos en la Fórmula E y en WEC. Hoy ya solo queda eso y tenemos la experiencia. Estamos trabajando en el plan de cómo podemos ir avanzando por ahí y ya estamos dentro del grupo también para poder hacerlo”, aseguró.

Sobre los avances en las negociaciones para su próximo equipo en las categorías de Hypercar en el World Endurance Championship y en IMSA, el chileno fue cauto y advirtió que aún no se puede adelantar nada. Pero destacó las últimas pruebas que realizó en Daytona, en donde obtuvo los mejores tiempos en el Porsche de JDC-Miller.

“El último test en Daytona fue muy positivo para eso, porque nos puso al frente de los pilotos oficiales, al frente de toda la grilla y con un auto que no tenía las actualizaciones nuevas”, sostuvo.

Además, en durante la actividad se dieron a conocer nuevas alianzas que tendrá el proyecto de NP78 como con la empresa Massiva, para la difusión en Chile.