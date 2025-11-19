Cristiano Ronaldo cumple uno de sus deseos al reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca

Este martes Cristiano Ronaldo tuvo la posibilidad de reunirse con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el marco de una cena organizada en la Casa Blanca en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

El evento contó a demás con otras personalidades del mundo de los negocios, política y deporte, incluyendo a Elon Musk y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Claro que el futbolista del Al Nassr fue una de las personas que se llevó la atención de los presentes.

LLEGA CRISTIANO RONALDO A LA CASA BLANCA A CENAR CON TRUMP



pic.twitter.com/1wuNTFbo4z — (fan) gam (@mbaafraude) November 19, 2025

De hecho, en medio de su discurso, Trump se refirió al luso indicando la gran admiración que tiene el hijo del presidente, Barron, hacia el seleccionado portugués.

“¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor”, señaló.

También añadió que “esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte...”, agradeciendo asó la presencia de Infantino y Musk, quien volvía a la Casa Blanca tras su distanciamiento por las políticas públicas con el mandatario.

También se le pudo ver al atacante recorriendo los pasillos del edificio presidencial dando señas de buen ánimo por el encuentro.

Cristiano Ronaldo & Georgina. 🥰🇺🇸 pic.twitter.com/xqvvviDCOR — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) November 19, 2025

Una cita esperada

Cabe señalar que hace algunas semanas CR7 había señalado su interés en reunirse con Trump en medio de una entrevista con el periodista Piers Morgan.

“Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así”, apuntó el jugador.

En aquella conversación con el británico, también se refirió al proceso que marcará el fin de su carrera. “Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré. Soy una persona que llora con facilidad”, afirmó.

“He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión”, complementó sobre el tema.

También trató temas personales, como su rol como padre y la influencia que ha tenido en Cristiano Jr., quien ya destaca en la selección Sub 16 lusa. “Quiero seguirlo porque está en esa edad en la que haces cosas estúpidas. Quiero estar con Mateo, que también ama el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente”, lanzó.

Más adelante, volvió a enfrentar la comparación con Lionel Messi: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Cristiano también abordó su condición de primer futbolista en superar los mil millones de dólares en ingresos. “Sabía que iba a pasar. Me sentí muy orgulloso. No estoy obsesionado con el dinero, pero ayuda. Hay otras cosas más importantes”, enfatizó. Sobre su legado financiero, comentó: “Los números no mienten. Si ves tantos récords, Cristiano está ahí, en lo más alto. Es un récord más”.