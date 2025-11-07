OFERTA ELECCIONES $990
    La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

    El delantero del Al Nasser concedió una entrevista en la que se refirió al papel del presidente de Estados Unidos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @Cristiano

    Cristiano Ronaldo reapareció en los últimos días para hablar sobre diversos temas. Uno de ellos fue sobre la actualidad internacional y la influencia del presidente de Estados unidos Donald Trump.

    Lo hizo e medio de una entrevista concedida con el periodista británico Piers Morgan. Al analizar la influencia y el papel que desempeñan algunas figuras públicas, apareció el nombre del mandatario estadounidense.

    Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”, afirmó justo después de que le recordaran que en junio del año pasado Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo y compatriota de cristiano, le entregara a Trump una camiseta firmada por CR7 con el mensaje “para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz”.

    En el diálogo también comienza a ver el que será el fin de su carrera. “Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré. Soy una persona que llora con facilidad”, afirmó.

    He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión”, complementó sobre el tema.

    A su vez, indicó que “Nada se puede comparar con la adrenalina de marcar un gol. Todo tiene un principio y un final. Creo que estaré preparado. Voy a tener más tiempo para mí y para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años”.

    También trató temas personales, como su rol como padre y la influencia que ha tenido en Cristiano Jr., quien ya destaca en la selección Sub 16 lusa. “Quiero seguirlo porque está en esa edad en la que haces cosas estúpidas. Quiero estar con Mateo, que también ama el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente”, lanzó.

    La comparación con Lionel Messi

    Más adelante, volvió a enfrentar la comparación con Lionel Messi: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

    Cristiano también abordó su condición de primer futbolista en superar los mil millones de dólares en ingresos. “Sabía que iba a pasar. Me sentí muy orgulloso. No estoy obsesionado con el dinero, pero ayuda. Hay otras cosas más importantes”, enfatizó. Sobre su legado financiero, comentó: “Los números no mienten. Si ves tantos récords, Cristiano está ahí, en lo más alto. Es un récord más”.

    Ronaldo sorprendió al opinar sobre el Mundial, cuestionando su relevancia competitiva frente a otras disciplinas: “Es una competición con seis o siete partidos”, apuntó.

    Finalmente, al ser consultado por referentes futbolísticos, aseguró que no suele seguir jugadores en particular, aunque ve selecciones como Brasil, Argentina y España: “Veo partidos, veo jugadores… Ronaldo, Ronaldinho, Kaká”.

